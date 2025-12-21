Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente tras dar a luz a su bebé

La supermodelo brasileña de 45 años y su pareja, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente de 38, se dieron el “sí, quiero”, en una boda privada celebrada en su casa el pasado 3 de diciembre. La noticia fue dada a conocer por Page Six, en una ceremonia íntima y familiar, en su casa sin presencia mediática.

Según informó TMZ, su círculo cercano estaba al tanto de la celebración, aunque decidieron no compartir imágenes ni detalles en redes sociales, realizando todo en la más estricta privacidad, tal y como lo han hecho desde el inicio de su relación.

Cabe recordar que la historia de amor entre ambos, comenzó cuando People reportó que la modelo conoció a los hermanos Valente en Miami cuando buscaba una disciplina que le ayudara a recuperar equilibrio físico y emocional tras años, por lo que el jiu-jitsu se convirtió en una herramienta de bienestar y Joaquim en un apoyo constante en su vida.

La primera vez que fueron captados juntos fue en noviembre de 2022, durante un viaje a Costa Rica en el que también estaban los hijos de Gisele de su anterior matrimonio. En ese momento, fuentes cercanas insistían en que eran solo “amigos y entrenadores”. Sin embargo, People confirmó que comenzaron a salir en junio de 2023, meses después del divorcio de la modelo y Tom Brady.