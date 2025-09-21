Suscríbete
Galilea Montijo revela desplante de Leonardo DiCaprio en su visita a México

La conductora del programa “Hoy” estuvo en el estreno de la nueva película del reconocido actor de Hollywood

September 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Leonardo DiCaprio estuvo en México hace unos días junto a Benicio del Toro y Chase Infiniti para promocionar su nueva película “Una batalla tras otra”, que se estrena en los cines mexicanos este 25 de septiembre.

Los actores no solo asistieron a la alfombra roja de la premiere, sino que también tuvieron un encuentro con medios a un costado del Monumento a la Revolución, donde Galilea Montijo intentó acercarse a Leonardo DiCaprio para tomarse una foto, pero él tristemente la rechazó porque supuestamente estaba ocupado atendiendo una llamada teléfonica.

Con sus propias palabras, Galilea Montijo expresó sobre el momento que aseguró “le rompió el corazón: “Ayer estuvo Leonardo DiCaprio... qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí (cerca), me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, pero me partió el corazón”, contó la famosa.

camila-valero-silvia-pinaljpeg
Entretenimiento
Camila Valero, bisnieta de Silvia Pinal habla de la supuesta disputa familiar por la herencia de la actriz
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-vergara-ojo.jpg
Entretenimiento
Sofía Vergara sufre problema de salud que la obligó a ausentarse de los Premios Emmy
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Elton-John-hospital.jpg
Entretenimiento
Elton John genera preocupación por aparecer en el hospital; esto dijo al respecto
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Sin embargo, Galilea sí pudo tomarse una foto con Benicio del Toro, a quien describió como un caballero. “Presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: “Me permites, después de la señora con mucho gusto’ y fue como qué onda”, contó.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
