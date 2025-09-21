Galilea Montijo revela desplante de Leonardo DiCaprio en su visita a México

Leonardo DiCaprio estuvo en México hace unos días junto a Benicio del Toro y Chase Infiniti para promocionar su nueva película “Una batalla tras otra”, que se estrena en los cines mexicanos este 25 de septiembre.

Los actores no solo asistieron a la alfombra roja de la premiere, sino que también tuvieron un encuentro con medios a un costado del Monumento a la Revolución, donde Galilea Montijo intentó acercarse a Leonardo DiCaprio para tomarse una foto, pero él tristemente la rechazó porque supuestamente estaba ocupado atendiendo una llamada teléfonica.

Con sus propias palabras, Galilea Montijo expresó sobre el momento que aseguró “le rompió el corazón: “Ayer estuvo Leonardo DiCaprio... qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí (cerca) , me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, pero me partió el corazón”, contó la famosa.