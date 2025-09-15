Suscríbete
Elton John genera preocupación por aparecer en el hospital; esto dijo al respecto

El cantante sorprendió a sus seguidores publicando unas fotos donde se le ve acostado en una cama de hospital

September 14, 2025 
Diana Laura Sánchez
Elton-John-hospital.jpg

En las fotos que publicó Elton John desde el hospital, aparece con ambas piernas enyesadas y un collarín, lo que inmediatamente generó alarmas por los problemas de salud que ha enfrentado.

Elton John explicó que no ha sufrido ningún percance y así lo dijo, “toqué demasiado fuerte... y terminé enyesado. Detrás del escenario con Spinal Tap. Gracias por incluirme”.

¡Así que tranquilos! Las imágenes son parte de la promoción de la nueva película “Spinal Tap II: The End Continues”, la secuela de la mítica película estrenada hace más de cuarenta años.

Spinal Tap es una banda ficticia de heavy metal creada por la comedia musical, “This Is Spinal Tap”, que parodia el mundo del rock. Los músicos se unieron con el artista británico para presentar una nueva versión de su clásico “Stonehenge”.

Todo quedó en un susto para los fans de Elton John, después de que el famoso diera a conocer que perdió la visión. “Una infección que contraje en el sur de Francia el verano pasado me ha dejado prácticamente ciego del ojo derecho”.

Ahora, el artista se ha reinventado y ahora se enfrenta a nuevos retos en su vida profesional.

