Sofía Vergara sufre problema de salud que la obligó a ausentarse de los Premios Emmy

Sofía Vergara se ausentó de los Premios Emmy 2025 y pasó la noche en urgencias debido a una fuerte reacción alérgica que le impidió presentarse en la gala y desfilar en la alfombra roja.

Sofía contó que no pudo participar en la entrega de los premios al sufrir una alergia ocular, poco antes del evento, lo que la llevó a recibir atención de urgencias.

La actriz colombiana de 53 años iba a presentar uno de los galardones en la ceremonia que se llevó a cabo este domingo, pero anunció en redes sociales que una reacción alérgica en su ojo izquierdo cambió de manera drástica sus planes.

Vergara explicó la situación en una publicación que acompañó con una imagen de cómo luce su ojo inflamado. “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, dijo.

Sofía Vergara pidió la comprensión de todas y todos por haber tenido que ausentarse del evento. “Perdón por cancelar. La alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto”, señaló la actriz que mostró videos acostada en una camilla y levando el ojo en el consultorio médico.

Según explicó la famosa que fue vista este sábado en la pelea de Canelo y Crawford en Las Vegas, la noche en que debía presentarse, experimentó una reacción severa en uno de sus ojos justo antes de salir rumbo al evento.