Camila Valero, bisnieta de Silvia Pinal habla de la supuesta disputa familiar por la herencia de la actriz

La actriz respondió a los rumores sobre las supuestas diferencias por la herencia que dejó su bisabuela

September 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Los integrantes de la dinastía Pinal han desmentido las versiones que apuntan a que tras el fallecimiento de la primera actriz, hubo diferencias en la familia, ligadas al tema de la herencia.

Recientemente, Camila Valero, hija de Stephanie Salas y bisnieta de Silvia Pinal, rompió el silencio al respecto, y dejó en claro que nada de lo que se rumora es cierto.

Ante esto, Camila Valero dijo a la prensa, “realmente lo único que quiero decir es que somos una familia como cualquier otra, obviamente, puede ser muchísimas veces complejo pero, pero lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño y avanzando queriendo sacarlo adelante lo antes posible”, dijo la joven en unas declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría.

Hace unos días, varios medios reportaron que Stephanie Salas y Michelle Salas cobraron un seguro millonario de Silvia Pinal, presuntamente realizado sin el consentimiento de Alejandra Guzmán.

Sin embargo, Camila Valero desmintió categóricamente la información, y señaló que existe una buena relación entre los miembros de su familia, dejando en claro que “si bien los trámites legales tras una pérdida pueden ser complejos, eso no ha generado conflicto entre ellas”.

Por otro lado, el programa “Ventaneando”, aseguró que el patrimonio económico de la llamada “Diva del cine de oro mexicano”,ya se entregó a sus beneficiarios, puntualizando que una suma de 200 millones de pesos, se dividió entre hijos, nietos y bisnietos de la actriz.

Camila Valero Silvia Pinal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
