Juez admite demanda de Nodal contra Cazzu por custodia de su hija Inti

El presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco aceptó el caso en México pese a que la cantante vive en Argentina

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
MADRID, SPAIN - JULY 05: Christian Nodal performs at WiZink Center on July 05, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Patricia J. Garcinuno/Redferns)

Patricia J. Garcinuño/Redferns

La demanda interpuesta por Christian Nodal contra su ex Cazzu ya fue admitida por un juez local y la notificación a la cantante argentina será realizada en 2026.

El juez confirmó que el proceso se encuentra en la etapa final y explicó en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas cómo avanza el procedimiento que involucra la custodia y los derechos de la hija de ambos artistas.

De acuerdo con la demanda, Nodal pide al juez que se defina la custodia legal de su hija para establecer reglas claras sobre la convivencia y visitas entre Nodal y su hija para mantener el vínculo afectivo. Además de que se fije una pensión alimenticia provisional, es decir, que el sonorense pague una cantidad mensual para cubrir las necesidades de la menor.

El juez declaró, “la petición inicial que se recibe va enfocada a buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto a convivencias para mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio”.

Después de esta fase, Cazzu podría presentar sus argumentos y pruebas ante el juzgado mexicano. Álvarez Pulido resaltó que, en este tipo de procesos, las partes pueden elegir entre litigar o buscar acuerdos.

Cazzu Chistian Nodal
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
