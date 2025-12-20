Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales

Una confesión inesperada volvió a poner a Kylie Jenner en el centro de la conversación. Durante una charla con Kris Jenner, la empresaria reveló que está convencida de que hay un fantasma en su casa, y no duda en describir con detalle los inquietantes sucesos que ocurren, principalmente, por las noches.

Golpes inexplicables y ruidos en la madrugada

Según contó Kylie, todo comenzó con fuertes golpes en las paredes, sonidos que no lograba explicar. “No son como tuberías ni como alguien tocando la puerta. Es como si algo se cayera de repente… un golpe fuerte”, explicó, asegurando que los ruidos aparecen de manera aleatoria.

Objetos que caen mientras duerme

Los episodios no se limitan a los ruidos. Kylie relató que, mientras duerme, despierta con cosas cayéndose en su baño y su clóset, lo que ha provocado que algunas personas simplemente no puedan quedarse a dormir en su casa. Una de ellas fue Kendall Jenner, quien intentó pasar la noche pero terminó yéndose de madrugada.

Se fue en medio de la noche porque escuchó los ruidos. Fue demasiado aterrador para ella. Kylie Jenner.

Entre risas y nervios, Kylie confesó que en algunas ocasiones le habla al supuesto fantasma, pidiéndole que la deje descansar.

Hay noches en las que, mientras me preparo para dormir, digo: ‘no esta noche, no esta noche’. Creo que solo quiere llamar mi atención y pasar el rato, pero yo no estoy muy de humor para eso. Kylie Jenner.

Kris Jenner no tardó en bromear sobre la situación, sugiriendo que incluso los fantasmas podrían tener horarios. Entre risas y comentarios irónicos, la conversación dejó ver que, aunque el tema se toma con humor, Kylie está convencida de que algo extraño sucede en su casa.