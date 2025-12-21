Suscríbete
Entretenimiento

Brad Pitt gana puntos en su batalla legal contra Angelina Jolie

El actor obtuvo un fallo a favor en su disputa luego de que un juez respaldó su solicitud para la publicación de ciertos mensajes privados de la actriz

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
brad pitt angelina jolie

La batalla legal entre los artistas sigue dando de qué hablar

Getty

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la venta de su participación del viñedo francés que ambos adquirieron durante su matrimonio continúa. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles ordenó que Jolie entregue cierta correspondencia privada, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con la venta del viñedo. Esta decisión representa una victoria para Pitt en el caso que se ha prologado desde hace varios años tras su divorcio.

Esta acción forma parte de la demanda que presentó Pitt en 2022, alegando que Jolie había vendido su parte del viñedo en 2021 al grupo Stoli sin su consentimiento, violando un supuesto acuerdo verbal entre ellos que requería mutuo consentimiento para cualquier venta.

La defensa del actor sostiene que muchos de los intercambios de comunicación fueron realizados con asesores no vinculados directamente como abogados, por lo que no serían protegidos por el privilegio abogado-cliente.

El tribunal concedió un plazo de 45 días para que Jolie entregue estos documentos no redactados, una decisión que podría favorecer a Pitt, para tener un panorama claro sobre las intenciones y negociaciones que rodearon la vent, ya que sus abogados argumentan que estos contienen información crucial que podría demostrar que Jolie actuó de manera deshonesta o sin comunicarle sus planes sobre la venta.

Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Bad Bunny
Entretenimiento
Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
KYLIE
Entretenimiento
Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en Stranger Things
Entretenimiento
Jamie Campbell Bower sorprende con su debut en Broadway como parte del universo “Stranger Things”
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento en su nuevo documental de Disney+
Entretenimiento
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
rilley-nieta-elvis-presley.jpeg
Entretenimiento
Aseguran que Riley Keough, nieta de Elvis Presley es la mamá del hijo menor de John Travolta
Una demanda afirma que la actriz Riley Keough habría donado sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, hijo de John y Kelly Preston
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Entretenimiento
¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
WhatsApp Image 2025-12-19 at 2.25.41 PM.jpeg
Entretenimiento
Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau
El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez