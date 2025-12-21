Brad Pitt gana puntos en su batalla legal contra Angelina Jolie

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la venta de su participación del viñedo francés que ambos adquirieron durante su matrimonio continúa. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles ordenó que Jolie entregue cierta correspondencia privada, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con la venta del viñedo. Esta decisión representa una victoria para Pitt en el caso que se ha prologado desde hace varios años tras su divorcio.

Esta acción forma parte de la demanda que presentó Pitt en 2022, alegando que Jolie había vendido su parte del viñedo en 2021 al grupo Stoli sin su consentimiento, violando un supuesto acuerdo verbal entre ellos que requería mutuo consentimiento para cualquier venta.

La defensa del actor sostiene que muchos de los intercambios de comunicación fueron realizados con asesores no vinculados directamente como abogados, por lo que no serían protegidos por el privilegio abogado-cliente.

El tribunal concedió un plazo de 45 días para que Jolie entregue estos documentos no redactados, una decisión que podría favorecer a Pitt, para tener un panorama claro sobre las intenciones y negociaciones que rodearon la vent, ya que sus abogados argumentan que estos contienen información crucial que podría demostrar que Jolie actuó de manera deshonesta o sin comunicarle sus planes sobre la venta.