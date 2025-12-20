Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial

La noche en Ciudad de México se volvió inolvidable cuando Bad Bunny presentó a Julieta Venegas como invitada sorpresa durante su concierto. El público estalló en aplausos al ver a la artista aparecer para cantar juntos “Lento”, en un momento cargado de nostalgia y emoción.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Ambos interpretaron también una versión especial de “Lo siento BB”, dedicada exclusivamente al 19 de diciembre de 2025, convirtiendo la canción en un guiño único para los asistentes de esa noche. Un instante irrepetible que confirmó por qué los conciertos de Bad Bunny se han convertido en experiencias memorables y llenas de momentos inesperados.