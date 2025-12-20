Suscríbete
Entretenimiento

Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial

La cantante mexicana subió al escenario para interpretar “Lento” y una canción exclusiva

Diciembre 20, 2025 • 
Tania Franco
Bad Bunny

Mike Coppola/MG25/Getty Images for The Met Museum/Vogue

La noche en Ciudad de México se volvió inolvidable cuando Bad Bunny presentó a Julieta Venegas como invitada sorpresa durante su concierto. El público estalló en aplausos al ver a la artista aparecer para cantar juntos “Lento”, en un momento cargado de nostalgia y emoción.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Ambos interpretaron también una versión especial de “Lo siento BB”, dedicada exclusivamente al 19 de diciembre de 2025, convirtiendo la canción en un guiño único para los asistentes de esa noche. Un instante irrepetible que confirmó por qué los conciertos de Bad Bunny se han convertido en experiencias memorables y llenas de momentos inesperados.

Bad Bunny Julieta Venegas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
rilley-nieta-elvis-presley.jpeg
Entretenimiento
Aseguran que Riley Keough, nieta de Elvis Presley es la mamá del hijo menor de John Travolta
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jaime Camil recibe hate por felicitar a Ángela Aguilar
Entretenimiento
Jaime Camil regresa al teatro en México como Tronchatoro en “Matilda”
Diciembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.55.33 PM.jpeg
Entretenimiento
Los Premios Oscar en 2029 se transmitirán exclusivamente por Youtube
Diciembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-vergara-romance.jpeg
Entretenimiento
Sofía Vergara estrena nuevo romance con empresario joyero 14 años menor que ella
Diciembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Entretenimiento
¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
leonardo-dicaprio-jennifer-lawrence.jpg
Entretenimiento
Jennifer Lawrence bromea con Leonardo DiCaprio por la edad de sus parejas
Una frase de la actriz, que pocos notaron y que fue leída como un guiño al historial amoroso del actor
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
Laura Pausini - YO CANTO 2 STANDARD CLEAN (1).jpg
Entretenimiento
Laura Pausini devela la lista de canciones de su álbum “Yo canto 2"
El nuevo material de la artista incluye 18 icónicas canciones que honran a los compositores más importantes de España y Latinoamérica
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez