El hijo de Erika Buenfil expresa su deseo de conocer a su abuelo Ernesto Zedillo

Nicolás expresó que desea tener un próximo encuentro con su papá, y que incluso ha conversado sobre él con su papá. Además, el joven contó que está feliz de tener ahora una relación cercana con su padre, con quien pudo acercarse gracias a su hermana Isabella Zedillo, quien se puso en contacto con él anteriormente a través de las redes sociales.
Nicolás dijo en una reciente entrevista, “ha valido mucho la pena y estoy feliz porque nos queremos, nos vemos, de repente de vez en cuando”, dijo al programa De Primera Mano. Al ser cuestionado sobre si podría pasar estas fechas con su papá, respondió con sinceridad. “No, nada más con mi mamá. Siempre ha sido así. Siempre voy a estar con ella, hasta que llegue una esposa o lo que sea”.
Sobre su deseo de conocer a su abuelo, quien fue presidente de México de 1994 al año 2000, comentó que le ha dicho a su padre, “sí le he dicho y me dice: ‘cuando vayas allá a dónde vive me avisas y te digo”.
“No he tenido oportunidad de convivir con mi abuelo, quiero, me da curiosidad, quiero saber su historia, la parte de atrás de ese mundo que no conozco, el mundo político y me da curiosidad saber”. añadió el joven.