Suscríbete
Entretenimiento

El hijo de Erika Buenfil expresa su deseo de conocer a su abuelo Ernesto Zedillo

Nicolás Buenfil ha establecido una convivencia con su padre, y ahora ha mostrado interés por conocer a su abuelo, el expresidente

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil--nicolas-buenfil-vapeopng

Nicolás expresó que desea tener un próximo encuentro con su papá, y que incluso ha conversado sobre él con su papá. Además, el joven contó que está feliz de tener ahora una relación cercana con su padre, con quien pudo acercarse gracias a su hermana Isabella Zedillo, quien se puso en contacto con él anteriormente a través de las redes sociales.

Nicolás dijo en una reciente entrevista, “ha valido mucho la pena y estoy feliz porque nos queremos, nos vemos, de repente de vez en cuando”, dijo al programa De Primera Mano. Al ser cuestionado sobre si podría pasar estas fechas con su papá, respondió con sinceridad. “No, nada más con mi mamá. Siempre ha sido así. Siempre voy a estar con ella, hasta que llegue una esposa o lo que sea”.

Sobre su deseo de conocer a su abuelo, quien fue presidente de México de 1994 al año 2000, comentó que le ha dicho a su padre, “sí le he dicho y me dice: ‘cuando vayas allá a dónde vive me avisas y te digo”.

“No he tenido oportunidad de convivir con mi abuelo, quiero, me da curiosidad, quiero saber su historia, la parte de atrás de ese mundo que no conozco, el mundo político y me da curiosidad saber”. añadió el joven.

Erika Buenfil Nicolás Buenfil
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Bad Bunny
Entretenimiento
Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
KYLIE
Entretenimiento
Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en Stranger Things
Entretenimiento
Jamie Campbell Bower sorprende con su debut en Broadway como parte del universo “Stranger Things”
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento en su nuevo documental de Disney+
Entretenimiento
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
rilley-nieta-elvis-presley.jpeg
Entretenimiento
Aseguran que Riley Keough, nieta de Elvis Presley es la mamá del hijo menor de John Travolta
Una demanda afirma que la actriz Riley Keough habría donado sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, hijo de John y Kelly Preston
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Entretenimiento
¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes
WhatsApp Image 2025-12-19 at 2.25.41 PM.jpeg
Entretenimiento
Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau
El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez