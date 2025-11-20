Suscríbete
Entretenimiento

Llega el primer vistazo de “Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”

La esperada precuela de Los Juegos del Hambre muestra a Glenn Close, Ralph Fiennes, Joseph Zada, Elle Fanning, McKenna Grace, Whitney Peak y más

Noviembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-11-20 at 12.44.38 PM.jpeg

A un año de su lanzamiento, se lanzó el primer teaser tráiler y las primeras imágenes oficiales de la nueva entrega se la trilogía original que se centra en la juventud de Haymitch Abernathy.

La nueva entrega está programada para tener su estreno mundial en cines el próximo 19 de noviembre de 2026, tiempo después de que la franquicia basada en las novelas empezó con su primera entrega, enfocada en Katniss Everden, lanzada en 2012, sacando una nueva entrega cada año hasta el 2015. Posteriormente, en 2023, se lanzo Los Juegos del hambre: Balada de Pájaros Cantores, siguiendo la historia de Lucy Gray y un joven Coriolanus Snow.

La saga creada por Suzanne Collins sigue destacando y apuesta por su nueva entrega en la pantalla grande. Se trata del quinto libro de la obra, que narrará la juventud del que, décadas más tarde, sería el alcohólico mentor de los trágicos amantes, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

La historia de Amanecer en la cosecha nos lleva 24 años atrás detrás de la revolución liderada por el Sinsajo, y se encuentra en el que fue su mentor en los juegos, el clínico que Woody Harrrelson inmortalizó con una actuación para recordar. El encargado de interpretar a Harrelson, será el joven Haymitch de 16 años y quien no solo enfrentará el sangriento vallasaje del Capitolio tras una injusta selección, sino que también experimentará el mayor cambio de su vida para mal.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
