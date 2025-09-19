Belinda sufre grave lesión en la rodilla y causa preocupación

Belinda dio a conocer cómo se encuentra tras publicar fotografías que muestran la dolorosa lesión que sufrió.

La intérprete está recibiendo atención médica y se encuentra en reposo tras sufrir una lesión en su rodilla. En una foto que compartió en medio de caritas tristes y emojis llorando, se lee “menisco roto”.

De acuerdo con Mayo Clinic, un menisco roto es un desgarro del fibrocartílago de la rodilla, que actúa como amortiguador y ayuda a distribuir el peso. Los síntomas incluyen dolor, hinchazón, chasquido, rigidez y sensación de bloqueo.

La famosa no reveló detalles del percance que sufrió, sin embargo, explicó que la lesión se encontraba en su rodilla, la cual le había sido drenada esta mañana.

“Me sacaron todo este líquido de la rodilla”, explicó y añadió que pese a su lesión, cumplirá con los compromisos que tiene en puerta.

“No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada. Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es sí, claro”, señaló la también actriz sobre su participación en la puesta teatral “Mentiras All Stars” en México.

“Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, declaró la famosa que agradeció el apoyo de sus fans en estos momentos.

“A veces no todo es tan fácil como parece.Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses. Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo”.