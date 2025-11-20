Arturo Elías Slim y Paula Albarrán se comprometen

Arturo Elías Slim se comprometió con su novia, Paula Albarrán durante un viaje a Nueva York, donde el joven le pidió matrimonio en Central Park. Ambos mantienen una relación de seis años y suelen aparecer juntos en eventos como el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.

La pedida de mano ocurrió en un hermoso escenario durante el otoño. Arturo sorprendió a Paula en medio de los colores de la temporada, donde después de darle el anillo, celebraron con sus familias el inicio de esta nueva etapa juntos.

Arturo es el primogénito de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit. Se graduó del Colegio Irlandés en 2015 y posteriormente estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, mientras que su trayectoria profesional comenzó en Claro Shop y luego en el área de comercio electrónico de Grupo Sanbors. Actualmente, es CEO de Todo en Uno, empresa dedicada a brindar orientación para lanzar, operar y escalar operaciones en comercio electrónico, logística, gestión de riesgos e incorporación de clientes.

Por su parte, Paula Albarrán, estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO, la institución fundada por la empresaria Gina Diez Barroso. La joven se ha desarrollado profesionalmente en el área creativa de Década Studio. En su perfil, señala que es copropietaria de Second Story MX, una plataforma de consignación de artículos de lujo de segunda mano.

Cabe recordar que ambos se conocieron gracias a Valeria Slim, prima de Arturo, quien los presentó en una cena de Navidad, donde hicieron click y comenzaron a salir.