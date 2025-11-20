Suscríbete
Personalidades

Murió el empresario Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE

El hermano del empresario Arturo Elías Ayub falleció a los 75 años de edad

Noviembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alfedo-elias-ayub-muriojpeg

La noche del miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, quien se desempeñó en el cargo durante el sexenio de Felipe Calderón.

El ingeniero y ex servidor público, Alfredo Elías Ayub nació el 13 de enero de 1950 en la Ciudad de México. Conocido por su larga trayectoria en el sector energético y de infraestructura, de origen libanés, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mencionó honorífica.

Posteriormente, obtuvo un MBA (Maestría en Administración de Empresas) en la Escuela de Negocios de Harvard, donde le fue otorgada una “alta distinción por su ejemplar desempeño académico”.

Elías Ayub fungió como director general de CFE durante tres sexenios. El 19 de enero de 1999 remplazó a Rogelio Gasca Neri durante su último tramo de la administración del expresidente Ernesto Zedillo. Posteriormente, fue ratificado en el cargo por Vicente Fox y Felipe Calderón, por lo que fue el encargado de guiar los destinos del Sistema Eléctrico Nacional durante casi 14 años.

Además, fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, recibiendo el mandato de preparatoria para su privatización y mejorar sustancialmente el servicio que este presta. En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años ocupando la coordinación de asesores del secretario.

A nivel estatal, fue coordinador ejecutivo de desarrollo urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México, y director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac.

Arturo Elías
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
raul-rocha-miss-universo.jpeg
Personalidades
Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reconcilian tras escándalo de Fátima Bosch
Noviembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sophie-gregoire-habla-de-la-relacion-de-justin-con-katy
Personalidades
Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de su ex Justin Trudeau con Katy Perry
Noviembre 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-marca-de-ropa.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc lanza su propia marca de ropa
Noviembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tony-mils-himno-nacional.jpg
Personalidades
Tony Mils, nieto de Carlos Slim interpreta el Himno Nacional en partido de futbol
Noviembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
10 COSAS DE JACOB ELORDI
Personalidades
10 cosas que quizá no sabías de Jacob Elordi
De su altura hasta su estrecha relación con su madre, el actor australiano revela detalles poco conocidos de su vida
Noviembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
martha-cristiana-jorge-figueroa.jpg
Personalidades
Reportan detención del director de Miss Universo México en Tailandia
La actriz Martha Cristiana dijo que la captura del directivo se dio luego de que Nawat Itsaragrisil acusara irregularidades de un patrocinador
Noviembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El Vaticano publica nueva nota doctrinal sobre la Virgen María causa revuelo
Personalidades
El Vaticano publica nueva nota doctrinal sobre la Virgen María y causa revuelo
El documento busca reafirmar que solo Jesucristo tiene el papel de Redentor
Noviembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
sarah-kohan-nuevo-novio.jpg
Personalidades
Sarah Kohan, ex de “Chicharito” se da una nueva oportunidad en el amor
La modelo e influencer compartió en sus redes sociales las primeras imágenes junto al hombre que le robó el corazón
Noviembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle-dominguez-miss-quintana-roo.jpeg
Personalidades
Miss Quintana Roo denuncia violencia en el certamen de Miss Universo
La exreina de belleza Michelle Domínguez aseguró que vivió abuso físico y psicológico durante su participación
Noviembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez