Tony Mils, nieto de Carlos Slim interpreta el Himno Nacional en partido de futbol

Tony Mils, nieto del empresario Carlos Salim entonó sin ningún contratiempo el Himno Nacional Mexicano en el partido amistoso del Tri ante Uruguay celebrado en el estadio Corona TSM de Torreón.

El hijo de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano, incursiona en la música con canciones inspiradas en temas de amor entre baladas y R&B, con un estilo que incluye el reggaetón.

A pesar de que toda su familia está involucrada en el mundo empresarial, el joven decidió forjar su propio camino en el mundo artístico, específicamente en la música, donde está forjando una carrera.

Este fin de semana sorprendió al interpretar el Himno Nacional en un evento deportivo al que acudieron cerca de 30 mil aficionados que se dieron cita al inmueble casa del Santos Laguna.