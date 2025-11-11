Reportan detención del director de Miss Universo México en Tailandia

Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, se pronunció sobre el escándalo que derivó en la detención de personal de la organización mexicana en Tailandia, por presunta asociación con una empresa de juegos en línea, luego de que Nawat puso una denuncia ante la policía local.

Cristiana confirmó el arresto de miembros de Miss Universo México, entre ellos su director, Jorge Figueroa. En una conversación en la que participaron la modelo Maggie Jiménez y José Castro, Martha dijo que Figueroa fue clave en su salida de la organización al ser, “la persona por la que renunció”.

Martha indicó que durante la etapa final de su gestión en Miss Universo México reportó ante Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de los derechos de la marca Miss Universo, una serie de irregularidades cometidas por Jorge Figueroa en la organización.

“Renuncio, porque veo que las cosas no van a funcionar porque hay muchos conflictos. Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaba faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”.

Tras la salida de Martha de la organización, Jorge dejó su cargo como asesor para asumir la dirección de Miss Universo México.