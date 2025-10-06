Natalia y Michele a love story by Bulova

A unos meses de caminar hacia el altar, Natalia Juárez y su prometido Michele Libretti abrieron las puertas de su historia de amor para CARAS, protagonizando un shoot editorial donde la elegancia, la tradición y la complicidad fueron protagonistas.

Con más de quince años de amor ininterrumpido, la pareja nos regaló un primer vistazo de lo que será uno de los días más importantes de sus vidas: su boda. En cada imagen, no solo se respira la ilusión de dos personas que han crecido juntas, sino también el simbolismo profundo que encierra cada gesto previo al gran “sí, acepto”.

Esta producción única estuvo enmarcada por una de las nuevas y más significativas tradiciones nupciales: la de regalar un reloj como símbolo de amor eterno. De la mano de Bulova, firma icónica de relojería, Natalia y Michele encarnaron esta tendencia contemporánea que rescata lo esencial: la puntualidad no solo como un valor práctico, sino como un gesto de compromiso emocional.

Una nueva tradición que marca el tiempo

Así como el anillo de compromiso es un símbolo eterno para la novia, hoy en día, se ha consolidado una nueva costumbre: la entrega de un reloj como un obsequio de bodas. Este gesto va más allá de lo material; es una manera de decir: “te espero”, y “lleguemos puntuales a nuestro destino juntos”.

Natalia eligió para Michele un reloj que no solo combinara con su estilo, sino que acompañara su presencia el día de la boda. Un recordatorio elegante de la cita más importante de sus vidas. De igual forma, Michele seleccionó con esmero el reloj perfecto para Natalia, reflejando el valor de compartir esta celebración con el amor de tu vida.

“Regalar un reloj, me parece un detalle maravilloso para el día de nuestra boda, porque representa el tiempo, el tiempo para mi es un lujo y por eso debemos regalarlo a las personas que más amamos.” Natalia Juarez

Los elegidos para marcar el momento

Para este emotivo shoot, Natalia y Michele lucieron modelos excepcionales de la colección de Bulova. Entre ellos, destacaron:

Super Seville: Un clásico atemporal, con caja dorada y un bisel tipo moneda que evoca elegancia y tradición, perfecto para un novio que aprecia los detalles con historia.

Sutton: De diseño esqueletado, este reloj automático deja ver su interior, como metáfora del alma abierta en el amor y el compromiso de un verdadero caballero.

Prestige: Él y ella, reflejo mutuo. Dos relojes de la misma línea, en tonos acero/dorado, con detalles como diamantes y madre perla, que hablan de lujo, permanencia y belleza compartida.

Goddess of Time: Inspirado en los años 70, con una carátula de sodalita azul y una forma retro que celebra la feminidad con glamour.

Rubaiyat Petite: Un modelo delicado, femenino y romántico, con indicadores en forma de trébol y acabado dorado. El reloj ideal para una novia que vive cada segundo con pasión.

Más que un accesorio, un legado

Los relojes Bulova no son simplemente una pieza de diseño; son testigos del tiempo compartido, de los momentos que comienzan y de los que están por venir. Al elegir un reloj como obsequio de bodas, se elige también construir una memoria que perdure, que se use con orgullo y que, con el paso de los años, cuente su propia historia.

En esta sesión, Natalia y Michele no solo nos mostraron un adelanto visual de lo que será su enlace. Nos recordaron que el verdadero lujo está en compartir la vida con alguien que, como ellos, te elige todos los días.