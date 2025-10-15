Sergio Mayer Mori compara su relación con Natália Subtil con caso Sasha Sokol y Luis de Llano

Sergio Mayer Mori relató cómo se desató la controversia con Natália Subtil después de que ella quedara embarazada cuando tenía 28 años y Sergio 17.

El joven acusó que fue él quien se llevó toda la presión de los medios cuando embarazó a su ex, sin importar que todavía era menor de edad.

“Me dijo, estoy muy feliz por esto y a lo mejor luego tenemos otro ¿no?, le dije: ‘Nat, perdón, pero no te equivoques, o sea no va por ahí. La vamos a tener, voy a estar ahí, pero no vamos a estar juntos, yo no quiero eso ahorita”, comentó Sergio recordando la situación que ocurrió cuando él era menor de edad.

“Salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir: ‘me embarazó, me sacó de la casa... cuando yo era el menor de edad”, dijo sobre la reacción de Natália.

Durante la conversación, Mayer Mori relacionó su historia con el caso de Sasha Sokol, quien denunció públicamente al productor Luis de Llano por mantener una relación con ella cuando tenía 14 años de edad.

“El mismo día que tuve la junta con el abogado pasa el caso de Sasha, que fueron cuarenta años después y se marcó un precedente en la ley en México en donde no expira”. El actor dijo que estos casos permiten que cualquier persona que haya vivido una situación similar de abuso puede denunciarlo sin importar el tiempo trascurrido.

“A lo que voy es que marcó un precedente de que no importa si fue hace diez, veinte o cien años, cuando estés listo puedes salir a decir y te van a escuchar y tienes el derecho a decirlo cuando quieras. No expira”.

Sin embargo, el actor nunca tomó acciones legales contra Natália por el bien de su hija. “Eso terminaría mal para Natália, para mí y para Mila. Es lo último que quiero”, precisó.

Por otro lado, dijo que Natália ha sido una buena madre para Mila. “Primero que nada está mi hija, es una súper niña, súper inteligente, súper bien educada y la neta eso se lo debo todo a Natália, se ha rifado”.