Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz

La familia de la reconocida actriz rompió el silencio y confirmó que la legendaria actriz falleció a los 79 años por una enfermedad que se agravó de forma inesperada

October 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
De acuerdo con la revista People, la salud de Diane Keaton se deterioró rápidamente en los últimos días, sorprendiendo a sus más cercanos. La noticia generó conmoción en el mundo del cine, donde Keaton es recordada por su carisma y su estilo inigualable, así como su carrera que marcó generaciones.

La familia de la actriz ganadora del Oscar por Annie Hall, confirmó que su muerte, ocurrida el fin de semana, se debió a una neumonía que se complicó rápidamente.

A través de una nota difundida a la revista People, en la que además de aclarar de qué murió, dieron las gracias por el cariño recibido durante estos días. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”.

La familia también enumeró lo que tanto le apasionaba a Diane en la vida además de la actuación. “Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”.

Una fuente reveló a People en días anteriores que la muerte de Diane fue “inesperada para alguien con tanta fuerza y espíritu”. “En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, añadió la fuente.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
