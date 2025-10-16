Suscríbete
Pandora recibirá Premio Especial en los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció que Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical este año, como parte de su entrega anual de los Premios Especiales

October 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
pandora-entrevista-caras.jpg

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Previo a la entrega de los galardones a la Excelencia Musical 2025, Fernanda, Isabel y Mayte, integrantes de Pandora, la agrupación que está por celebrar su 40 aniversario con nuevo álbum recopilatorio de sus grandes éxitos en las últimas décadas, nos contaron cómo se sienten al respecto.

pandora-premio-caras.jpg

¿Cómo recibieron la noticia?

F: Fue en febrero de este año, una persona importante de los Grammy vino a México a desayunar con nosotras, nos dio la noticia y nos pusimos a brindar de la emoción. Lo horrible de esto es que nos pidieron absoluta discreción, así que no pudimos compartir con el mundo la noticia durante meses.
Estamos felices por este premio tan merecido, 40 años de trabajo son mucha responsabilidad, empeño, energía invertida, tiempo y mucho más.

I: Nos vamos en noviembre a Las Vegas, cuando dimos el aviso a nuestros familiares todos se apuntaron, estamos muy contentas con nuestras familias de festejar esto tan hermoso, no lo estábamos esperando, pero cuando llegó sentimos muy bonito. Es un reconocimiento a una trayectoria, a los años de estar en esto y de seguir juntas, seguimos siendo las tres, y estamos agradecidas.

¿A quién le dedicarían este premio?

M: Mucho a nuestra familia porque es la que recibe el buen y humor, que te motiva. También a muchas personas porque el artista no se hace solo.

I: A mi hijo y a Dios, me emociona mucho que esté viviendo conmigo todo esto que está pasando, nunca me lo esperé, va a ir conmigo a la entrega.

F: Es tanta gente, a mi esposo, a mis hijas, a toda la familia, a toda la gente, disqueras, promotores, empresarios, fans, managers, todos los que han formado parte de esto, no podíamos haber hecho esta carrera sin todo lo que nos ha sustentado. No seriamos este trío históricamente en la música si no hubiéramos tenido el apoyo de tanta gente.

¿Cómo han logrado mantenerse unidas durante tantos años?

M: Tenemos una educación muy parecida, principios y valores muy parecidos, es importante poder tener la misma educación, porque eso nos ha facilitado mucho todo, además de nuestra resiliencia de levantarnos, continuar, creer en nosotras, seguir preparándonos. También la gente detrás de nosotros que nos sigue dando ánimos, aquí el ego está dividido en tres, ninguna de nosotras es más importante.

I: Mucha comunicación entre nosotras, resiliencia y mucho amor, si no tuviéramos el amor que nos tenemos no lo hubiéramos logrado, amor y respeto a nosotras mismas y a nuestras carreras.

