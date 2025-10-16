La serie que rompió récords Guinness en streaming y conquistó al mundo

En un logro histórico para el entretenimiento y la narrativa basada en la fe, The Chosen acaba de romper un récord Guinness al convertirse en la serie en streaming más traducida del mundo.

Actualmente, esta producción se posiciona como la serie cristiana más vista a nivel global, un fenómeno que trasciende pantallas y fronteras culturales. Su éxito se refleja en millones de espectadores y en la diversidad de idiomas a los que ha sido adaptada, lo que le ha permitido llegar a comunidades de todos los rincones del planeta.

El equipo de producción celebró la noticia subrayando la misión detrás del proyecto: llevar la historia de Jesús a personas de distintas culturas, superando barreras lingüísticas y sociales.

Un récord difícil de igualar

Nunca antes en la historia del streaming una serie había alcanzado tal nivel de traducción en una sola temporada, lo que convierte a The Chosen en un fenómeno único e irrepetible.

Los responsables del proyecto expresaron su agradecimiento a las comunidades de traductores y voluntarios que hicieron posible este logro, reconociendo que sin ellos el impacto global no habría sido posible.

Instagram: The Chosen

El fenómeno de The Chosen no solo representa un triunfo dentro del entretenimiento religioso, sino que también abre nuevas posibilidades para difundir narrativas basadas en esperanza y fe a través de formatos contemporáneos.

