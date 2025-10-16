Suscríbete
“Le regalaba mis autos a sus amigos”, Kim habla de los episodios bipolares de Kanye West

Por primera vez, Kim habla sin filtros de su relación y divorcio, confesando cómo era criar a sus hijos mientras lidiaba con los altibajos emocionales y financieros de Kanye

October 16, 2025 • 
Tania Franco
Kim Kardashian revela los episodios bipolares de Kanye West

Kim Kardashian se sinceró como nunca antes en el pódcast Call Her Daddy, donde habló sobre lo difícil que fue convivir y criar a sus hijos junto a Kanye West —quien recientemente ha adoptado el nombre comercial de Ye Ye, tras haber cambiado legalmente su nombre a Ye—.

Al ser cuestionada por Alex Cooper sobre la dinámica de crianza, Kim respondió con franqueza:

No es fácil. Yo crío a los niños todo el tiempo, viven conmigo, y siempre impulso que tengan una relación sana con su papá. Lo busco constantemente. También los protejo cuando es necesario, y todo va por olas y fases. Es mucho trabajo.
Kim Kardashian.

Kim revela los episodios bipolares de Kanye West

TheStewartofNY/GC Images

Pero lo más impactante fue cuando compartió cómo se vivían los episodios bipolares de Kanye dentro de su vida cotidiana:

Volvía a casa y teníamos como cinco Lamborghinis, y de repente, un día llegaba y ya no había ninguno… se los había regalado a todos sus amigos. Luego otra vez teníamos cinco más, y en otro episodio, desaparecían de nuevo.
Kim Kardashian.

Kim Kardashian habla de los los episodios bipolares de Kanye West

James Devaney/GC Images

Para Kim, estas experiencias iban más allá de simples pérdidas materiales: eran la muestra más clara del desequilibrio que atravesaban como pareja y familia.

Esta es la primera vez que la empresaria comparte con tanto detalle cómo fueron los años junto a Kanye West y cómo la inestabilidad emocional del rapero marcó su divorcio y la forma en que decidió criar a sus hijos.

Kim Kardashian Kanye West
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
