Shakira prepara sorpresa en Spotify por aniversario de “Pies descalzos” y “Fijación Oral”

Shakira lanzará un EP con cinco canciones en versión en vivo, con nuevos arreglos y sin edición de estudio. Además, se espera la colaboración con Ed Sheeran y Beéle, artistas que se unirán a la colombiana la icónica canción “Hips Don’t Lie”.

Estas versiones las podrás escuchar gratis a través de Spotify, para que puedas cantar y bailar las canciones que por años siguen sonando en todas partes.

En su versión especial Spotify Anniversary estarán disponibles: Pies descalzos, Sueños Blancos, Antología, La Pared, Día de Enero y Hips Don’t Lie.

Este mini álbum estará disponible el 22 de octubre y desde ya lo puedes preguardar en el perfil oficial de Shakira en Spotify.

Shakira, quien debutó en 1990, alcanzó la fama internacional con su segundo álbum de estudio Pies Descalzos, con apenas 18 años de edad, la colombiana conquistó miles de corazones en todo el mundo. En 2005 llegó otro de sus mayores éxitos con Fijación Oral Vol. 1 y Vol.2 donde nos regaló canciones como “La Tortura” “Día de Enero”, “No” y por supuesto el himno que marcó un antes y un después en su carrera, “Hips Don’t Lie”.