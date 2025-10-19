Suscríbete
La secuela de “Teléfono negro 2" alcanza el primer puesto en taquilla

La cinta continúa la historia cuatro años después de los acontecimientos que marcaron la vida de Finney Blake

October 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
secuela-telefono-negro-2.jpeg

Ya se estrenó la segunda parte de la película de terror “Teléfono Negro 2", la secuela de la popular cinta de 2021. Raptor vuelve del más allá para ajustar cuentas con los hermanos Blake.

La historia continúa tras los hechos que marcaron la vida de Finney Blake, el joven que logró escapar del secuestrador serial que aterrorizó a los suburbios de Denver, ahora intenta reconstruir su vida mientras lucha con las secuelas psicológicas de su experiencia. A pesar de haber matado a El Raptor en defensa propia, el pasado no ha terminado con él.

Hace cuatro años, Finn de 13 años mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor, pero el verdadero mal trasciende la muerte y el teléfono vuelve a sonar. El Raptor busca venganza contra Finn desde el más allá, amenazando a la hermana menor de Finn, mientras él lucha por sobrellevar su vida, Gwen de 15 años comienza a recibir llamados en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son asechados en un campamento de invierno conocido como Alphine Lake. Juntos deberán enfrentarse a un asesino que se ha vuelto poderoso.

Gwen, su hermana menor, comienza a tener nuevas visiones y las pesadillas apuntan a una nueva serie de asesinatos ocurridos en el campamento juvenil Alpine Lake, un sitio aislado y cubierto por la nieve. Impulsados por estas señales, los hermanos viajan al lugar, solo para encontrarse atrapados por una tormenta.

A medida que el aislamiento se intensifica, comienza a descubrir detalles macabros sobre los orígenes de El Raptor. Lo paranormal y lo humano se entrelazan para resolver un rompecabezas que amenaza con cobrar nuevas víctimas.

La secuela cuenta con el regreso del cineasta Scott Derrickson, así como de las estrellas Ethan Hawke y Mason Thames. La cinta encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana con 26.5 millones de dólares en taquilla.

