Por qué Kim Kardashian se cubrió el rostro en la Academy Museum Gala 2025

La empresaria Kim Kardashian está dando de qué hablar tras su paso por la alfombra de la Academy Museum Gala 2025 que reunió a grandes celebs.

Kim llevó un look cubriéndose completamente la cara. Su atuendo estaba compuesto por un vestido de alta costura de Maison Margiela con un velo semitransparente color piel que cubría completamente su rostro y nuca.

La tela caía sobre una gargantilla plateada adornada con piedras verdes. Maison Margiela se distingue por experimentar el anonimato del rostro desde hace décadas. En sus desfiles, las modelos suelen llevar máscaras, velos o accesorios que ocultan la identidad de la persona para resaltar la prenda.

Kim Kardashian decidió honrar la intención original en lugar de adaptar el look a su estilo, prefirió mantener la propuesta del diseñador.

Recordemos que no es la primera vez que Kim usa la moda para desafiar las expectativas. En la Met Gala 2021, apareció con un vestido negro de Balenciaga que cubría su cuerpo por completo, incluyendo el rostro.