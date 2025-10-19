Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Academy Museum Gala
Entretenimiento
Los mejores looks de la alfombra de la Academy Museum Gala 2025
La velada en Los Ángeles vio desfilar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Selena Gomez y más
October 19, 2025
·
Diana Laura Sánchez
Entretenimiento
Por qué Kim Kardashian se cubrió el rostro en la Academy Museum Gala 2025
La socialité estadounidense acaparó las miradas en la alfombra de la gala por el atuendo que eligió
October 19, 2025
·
Diana Laura Sánchez