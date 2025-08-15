Ángela Aguilar envía mensaje a las mujeres tras entrevista de Christian Nodal

Tras la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, la hija de Pepe Aguilar reapareció públicamente en una entrevista para Apple Music y ofreció uno de los testimonios más emotivos, incluso durante la conversación se le quebró la voz.

Aguilar mencionó que su vida privada se ha vuelto más relevante que sus logros en la música. La joven lamentó que su trabajo se empañe por el morbo sobre su vida personal, sin importar su talento.

La cantante de 20 años se sinceró sobre los retos de ser mujer en la industria y la presión mediática. Con la voz entrecortada expresó, “puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

La intérprete explicó que esto no solo invisibiliza el trabajo de las artistas, sino que también genera un desgaste emocional. “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, dijo.

Ángela Aguilar dijo que no quiere que su imagen pública se utilice como arma para dañar a otras mujeres. “Por eso elijo no formar parte de eso y no usar mi plataforma para eso. Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras”.

En este sentido, aprovechó para reconocer a las mujeres que le inspiran. La famosa mencionó a Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Jenni Rivera, Ana Bárbara, entre otras.

“Esas mujeres mostraron que las voces importan y que nosotras importamos”, dijo.

Finalmente, se dirigió a las jóvenes que sueñan con abrirse camino en la música. “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

“Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo, y tienen a alguien de su lado”, agregó.