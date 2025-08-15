Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso

Cristiano Ronaldo obsequió varios regalos a su prometida Georgina Rodríguez tras anunciar su compromiso luego de casi una década juntos e hijos en común.

Además de haberle propuesto matrimonio con el anillo de compromiso más caro de las celebridades, la modelo recibió millonarios obsequios por parte de su pareja.

Estimaciones lo sitúan en torno a los seis millones de dólares, aunque algunos especialistas elevan su valor hasta los 10 o 12 millones, dependiendo de las piedras que acompañan a la sortija de diseño ovalado, flanqueado por diamantes triangulares.

Según informó el medio británico The Sun, entre los regalos más destacados que le dio el futbolista a la influencer fue un automóvil marca Porsche Taycan eléctrico en color blanco, cuyo precio asciende a 78.250 libras, considerado como el segundo regalo más costoso después del anillo.

Además, Cristiano Ronaldo seleccionó dos relojes de alta gama para Georgina: un Audemars Piguet, que está valorado en 53.000 libras y un Patek Philippe de 42.000 libras.

Y por si fuera poco, el futbolista también le regaló bolsos de Christian Dior y Louis Vuitton por un valor de casi 7.000 libras, así como una selección de vestidos que suman 18.700 libras. En total, se estima que el conjunto de regalos supera los 270.000 libras esterlinas, es decir, más de 315.000 euros, aproximadamente 8 millones de pesos.

No cabe duda que el jugador agasajó a su futura esposa con los obsequios más costosos de todo tipo.