Suscríbete
Entretenimiento

Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso

La modelo e influencer recibió autos y relojes avalados en millones de dólares

August 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Georgina-Rodríguez-cristiano-ronaldo-regalos-de-compromiso.jpg

Cristiano Ronaldo obsequió varios regalos a su prometida Georgina Rodríguez tras anunciar su compromiso luego de casi una década juntos e hijos en común.

Además de haberle propuesto matrimonio con el anillo de compromiso más caro de las celebridades, la modelo recibió millonarios obsequios por parte de su pareja.

Estimaciones lo sitúan en torno a los seis millones de dólares, aunque algunos especialistas elevan su valor hasta los 10 o 12 millones, dependiendo de las piedras que acompañan a la sortija de diseño ovalado, flanqueado por diamantes triangulares.

Según informó el medio británico The Sun, entre los regalos más destacados que le dio el futbolista a la influencer fue un automóvil marca Porsche Taycan eléctrico en color blanco, cuyo precio asciende a 78.250 libras, considerado como el segundo regalo más costoso después del anillo.

Además, Cristiano Ronaldo seleccionó dos relojes de alta gama para Georgina: un Audemars Piguet, que está valorado en 53.000 libras y un Patek Philippe de 42.000 libras.

Y por si fuera poco, el futbolista también le regaló bolsos de Christian Dior y Louis Vuitton por un valor de casi 7.000 libras, así como una selección de vestidos que suman 18.700 libras. En total, se estima que el conjunto de regalos supera los 270.000 libras esterlinas, es decir, más de 315.000 euros, aproximadamente 8 millones de pesos.

No cabe duda que el jugador agasajó a su futura esposa con los obsequios más costosos de todo tipo.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
cazzu-nodal-jpg
Entretenimiento
Christian Nodal contó cómo fueron los últimos días que vivió con Cazzu
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Minnie West - hija de Amparo Serrano
Entretenimiento
El consejo de Natalia Téllez a Minnie West sobre el duelo de perder a una madre
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
jennifer-aniston-brad-pitt.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre lo duro que fue su divorcio con Brad Pitt
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son una de las parejas más longevas de Hollywood
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker: la tragedia que marcó para siempre su vida junto a Matthew Broderick
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
Belinda, Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.jpg
Entretenimiento
Nodal confiesa que él terminó a Belinda y a Cazzu: “no es placentero decirlo, pero sí”
El intérprete de regional mexicano reconoció que él quien decidió poner fin a sus relaciones
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-cazzu-manutencion-pension-custodia-intijpg
Entretenimiento
Christian Nodal revela si luchará por la custodia de su hija Inti
El intérprete de regional mexicano habló con Adela Micha sobre la custodia de su hija Inti que actualmente vive con Cazzu
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-boda-roma-relacion.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal revela que tuvo una “boda espiritual” con Ángela Aguilar en Roma
Casi un mes después de terminar su relación con Cazzu en 2024, el cantante se casó con la hija de Pepe Aguilar
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
irina-shayk-cristiano-ronaldo.jpg
Personalidades
Así fue el romántico noviazgo de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk que duró 5 años
Los famosos se flecharon durante la sesión de fotos de una campaña de Armani
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
leticia-calderon-juan-collado.jpeg
Entretenimiento
Leticia Calderón habla de su reencuentro con su ex Juan Collado: “está feliz”
La actriz se reencontró con el abogado, quien vio a sus hijos en España
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez