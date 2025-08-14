Suscríbete
Christian Nodal contó cómo fueron los últimos días que vivió con Cazzu

El cantante detalló cómo acabó su relación con la madre de su hija Inti

August 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Christian Nodal aseguró que la argentina dejó de ser amorosa con él y que incluso ella le pidió que buscara a alguien más pero sin que ella se enterara.

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, muy muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja. Ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión, ya de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, precisó el famoso, asegurando que su relación se deterioró.

Nodal admitió que fue él quien terminó la relación el 8 de mayo de 2024 para después andar con Ángela Aguilar, a quien había vuelto a ver seis días antes.

El artista relató que durante los meses previos a su ruptura, ambos buscaron sostener su vínculo por el bien de su hija, pero la relación se desgastó y no funcionó, perdieron la comunicación y la pasión de pareja.

En este sentido, Nodal destapó que Cazzu le rompió el corazón cuando le dijo que buscara a alguien más. “A mí me rompió el corazón cuando me dijo ‘búscate a alguien más, nada más que yo no me enteré’, fue ahí cuando me desenamoré”, contó.

Por otro lado, Christian Nodal echó en cara el apoyo que le dio en a su ex y desmintió haber puesto barreras en contra de el en la industria musical tras su truene.

Incluso dijo que su intención fue siempre hacerla crecer., ya que no solo la habría apoyado en el ámbito profesional durante su romance, también después de su truene.

“Tengo la fortuna de haber compartido el amor por la música. Yo la conocí por su música, me gustó. Compartir con ella me hizo darme cuenta de la gran artista que es, entonces, nunca puse algo para que su carrera fuera en pique, al contrario, siempre la apoyé antes y después de la relación”.

Fue entonces que Nodal destapó que produjo una canción de “Latinaje” como un documental que todavía no sale. “Después de la relación seguí pagando a su equipo... produje una de las canciones de su nuevo álbum Latinaje, no la hice yo, pero la produje. No hay créditos. Se pagaron cientos de miles de dólares para un documental que sabrá Dios si sale o no sale y no estoy cobrando”, puntualizó.

El cantante dijo sentirse contento por el éxito que Cazzu ha alcanzado con su nuevo disco a pesar de lo sucedido. “Mi perspectiva de todo lo que está pasando ahorita me da mucho gusto, el éxito, le ha ido muy bien y se lo merece, es una buena artista”.

