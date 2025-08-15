“Si no bajan esos clips, nos vemos en la corte”: Drake Bell amenaza con demanda a ‘La Casa de los Famosos’

La polémica se instaló en La Casa de los Famosos México después de que Mariana Botas contara, durante una plática en el reality, que hace años se había besado con Drake Bell en un antro.

El comentario no pasó inadvertido para el exprotagonista de Drake & Josh, quien —según relató Galilea Montijo en el programa Hoy— se comunicó molesto para advertir que, si no se retiraba la información, tomaría acciones legales.

Resulta que el niño Bell habló muy enojado, amenazando que si no bajaban esta información, los vería en la corte… que si no bajaban todo lo que había dicho Mariana Botas en La Casa de los Famosos México, se iba a someter a una demanda. Galilea Montijo.

De acuerdo con la conductora, el equipo de Bell habría solicitado que las declaraciones fueran eliminadas para evitar una posible demanda.

La respuesta de Drake Bell

Durante una entrevista posterior, Drake Bell reaccionó con burla a la historia de Mariana Botas, haciendo énfasis en que no la recordaba:

No recuerdo… estaba en un antro, no recuerdo. Drake Bell.

El comentario, breve pero irónico, ha sido interpretado por muchos como una forma de restar importancia a lo dicho en el reality, aunque sin desmentirlo de forma categórica.

Reacciones encontradas

Mientras algunos seguidores del cantante respaldan su derecho a proteger su imagen y cuestionan la veracidad de la anécdota, otros consideran que su reacción ha generado más atención mediática que la historia original.