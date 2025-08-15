Suscríbete
Entretenimiento

Acusan a Priscilla Presley de quitar soporte vital a su hija por la herencia

La exesposa de Elvis Presley está siendo señalada de supuestamente acelerar la muerte de su hija para recuperar el control del legado familiar

August 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
priscilla-presley-hija-lisa-marie.jpg

Priscilla Presley no se volvió a casar

Getty Images

A más de dos años del fallecimiento de Lisa Marie, única hija de Elvis Presley, su madre, Priscilla Presley está siendo acusada de acelerar su muerte por millonaria herencia que dejó el cantante.

Exsocios comerciales de Priscilla Presley presentaron una demanda por presunto fraude e incumplimiento de contrato, pero también por supuestamente acelerar la muerte de su hija Lisa Marie.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por The Post, la exesposa de Elvis, quería recuperar el control de fideicomiso de su hija, que incluye derechos sobre Graceland y la imagen de Elvis Presley.

Por ello, solicitan una indemnización de más de 50 millones de dólares en daños y perjuicios, ya que Priscilla “perjudicó los negocios de los exsocios comerciales”.

“Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa por destituir a Priscila como única administradora del fideicomiso irrevocable del seguro de vida de Lisa, y Priscilla quería, en última instancia, controlar el fideicomiso Promenade y Graceland”, afirma en la demanda.

Lisa Marie Presley al ser la única hija del “rey del Rock and Roll”, tenía asegurada una millonaria herencia, por la que tras su muerte, Priscilla habría impugnado una corrección de 2016 al fideicomiso que designaba a la hija de Lisa, Riley Keough y al hijo fallecido de esta, Benjamin, como co-fideicomisarios, lo que la dejaba a ella fuera del legado familiar.

El equipo legal de Priscilla calificó estas acusaciones como “una de las demandas más vergonzosas, ridículas y sin fundamento”, para manchar falsamente la reputación de una “madre en duelo”.

Cuatro días después del funeral de Lisa Marie, Priscilla acudió a un tribunal de Los Ángeles para impugnar una enmienda de 2016 del testamento de la única hija de Elvis, por la que se la eliminaba como fideicomisaria del patrimonio de su hija en favor de la actriz Riley, hija de Lisa y su primer esposo.

Priscila Presley
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Georgina-Rodríguez-cristiano-ronaldo-regalos-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra se casó con Ligia Uriarte; las románticas imágenes de su boda
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-modelo-rusa.jpeg
Entretenimiento
Muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente a pocos meses de casarse
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marc anthony y dayanara torres
Entretenimiento
Dayanara Torres cuenta qué hará con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
August 14, 2025
cazzu-nodal-jpg
Entretenimiento
Christian Nodal contó cómo fueron los últimos días que vivió con Cazzu
El cantante detalló cómo acabó su relación con la madre de su hija Inti
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Minnie West - hija de Amparo Serrano
Entretenimiento
El consejo de Natalia Téllez a Minnie West sobre el duelo de perder a una madre
Tras el video publicado por Minnie West sobre la vida después de que se muere tu mamá, la conductora Natalia Téllez le compartió un mensaje desde su propia experiencia con la pérdida
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
jennifer-aniston-brad-pitt.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre lo duro que fue su divorcio con Brad Pitt
La famosa actriz dijo que este suceso le dejó secuelas emocionales
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son una de las parejas más longevas de Hollywood
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker: la tragedia que marcó para siempre su vida junto a Matthew Broderick
Un accidente en los años 80, la presión mediática y relaciones pasadas marcaron el camino de la pareja hacia una vida lejos de los focos de Hollywood
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
Belinda, Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.jpg
Entretenimiento
Nodal confiesa que él terminó a Belinda y a Cazzu: “no es placentero decirlo, pero sí”
El intérprete de regional mexicano reconoció que él quien decidió poner fin a sus relaciones
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez