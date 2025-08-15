Acusan a Priscilla Presley de quitar soporte vital a su hija por la herencia

A más de dos años del fallecimiento de Lisa Marie, única hija de Elvis Presley, su madre, Priscilla Presley está siendo acusada de acelerar su muerte por millonaria herencia que dejó el cantante.

Exsocios comerciales de Priscilla Presley presentaron una demanda por presunto fraude e incumplimiento de contrato, pero también por supuestamente acelerar la muerte de su hija Lisa Marie.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por The Post, la exesposa de Elvis, quería recuperar el control de fideicomiso de su hija, que incluye derechos sobre Graceland y la imagen de Elvis Presley.

Por ello, solicitan una indemnización de más de 50 millones de dólares en daños y perjuicios, ya que Priscilla “perjudicó los negocios de los exsocios comerciales”.

“Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba la amenaza de los esfuerzos de Lisa por destituir a Priscila como única administradora del fideicomiso irrevocable del seguro de vida de Lisa, y Priscilla quería, en última instancia, controlar el fideicomiso Promenade y Graceland”, afirma en la demanda.

Lisa Marie Presley al ser la única hija del “rey del Rock and Roll”, tenía asegurada una millonaria herencia, por la que tras su muerte, Priscilla habría impugnado una corrección de 2016 al fideicomiso que designaba a la hija de Lisa, Riley Keough y al hijo fallecido de esta, Benjamin, como co-fideicomisarios, lo que la dejaba a ella fuera del legado familiar.

El equipo legal de Priscilla calificó estas acusaciones como “una de las demandas más vergonzosas, ridículas y sin fundamento”, para manchar falsamente la reputación de una “madre en duelo”.

Cuatro días después del funeral de Lisa Marie, Priscilla acudió a un tribunal de Los Ángeles para impugnar una enmienda de 2016 del testamento de la única hija de Elvis, por la que se la eliminaba como fideicomisaria del patrimonio de su hija en favor de la actriz Riley, hija de Lisa y su primer esposo.