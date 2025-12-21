De qué trata “El Gran Diluvio” la nueva película coreana de Netflix

La historia se centra en un futuro cercano marcado por un desastre de escala planetaria, por el impacto de un asteroide que desencadena una inundación global que deja gran parte del mundo bajo el agua y reduce las posibilidad de supervivencia humana. En este contexto, la película se concentra en un solo edificio de departamentos en Seúl, uno de los pocos espacios que aún permanecen parcialmente habitables. El edificio se va hundiendo mientras el nivel del agua sube sin control, a medida que se transforma en una trampa vertical, los sobrevivientes se ven obligados a desplazarse hacia los pisos superiores.

El espacio reducido se convierte en el eje de suspenso y en la única alternativa de supervivencia. La protagonista es Gu An-na, interpretada por Kim Da-mi, una investigadora, científica especializada en inteligencia artificial y madre soltera que ante el avance del agua, centra sus esfuerzos en proteger a su pequeño hijo Ja-in. Además a la emergencia climática inmediata se suma la falta de información clara, el aislamiento y la presión del tiempo, que convierten cada decisión en una cuestión de vida o muerte.

También al lado de la protagonista aparece Park Hae-soo conocido internacionalmente por “El juego del calamar” en el papel de Hee Jo, un rescatista cuya ética y motivaciones no quedan claras desde el inicio.

Desde su estreno el 19 de diciembre, la película se posicionó como uno de los títulos más vistos en varios países. El filme dirigido por Kim Byung-woo mezcla ciencia ficción y desastre natural con una narrativa cerrada y de tensión constante.