Suscríbete
Entretenimiento

Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en “La casita” de Bad Bunny

Los actores disfrutaron del penúltimo concierto del puertorriqueño en la CDMX

Diciembre 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-bad-bunny.jpeg

Bad Bunny ofreció el séptimo de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, y como ha sido en los días anteriores, recibió a una serie de invitados especiales, entre ellos, Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta quien ya había estado presente en el show que ofreció el 1 de diciembre.

Los famosos bailaron al ritmo de los éxitos de Bad Bunny en la denominada “casita”, una zona ubicada en una parte del escenario, donde los artistas presencian el show.

La gran sorpresa fue la aparición de la actriz Eiza González, quien actualmente reside en California y fue captada bailando en “la Casita”. Además, vivió uno de los grandes momentos de la noche, ya que el público recibió la sorpresa de que Bad Bunny interpretó por primera vez “Mojabi Ghost”, canción que según el artista no se escuchará en ningún otro lado en lo que resta de este tour.

Cabe recordar que a lo largo de sus ocho fechas en la CDMX, Bad Bunny ha estado acompañado por celebridades como Salma Hayek, Galilea Montijo, Bárbara de Regil, Ana de la Reguera y más.

Eiza González Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Juez admite demanda de Nodal contra Cazzu por custodia de su hija Inti
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kendall jenner devin booker
Entretenimiento
Kendall Jenner desata rumores de romance con Ben Gorham
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brad pitt angelina jolie
Entretenimiento
Brad Pitt gana puntos en su batalla legal contra Angelina Jolie
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nick-reiner
Entretenimiento
Nick Reiner había sido diagnosticado con ezquizofrenia desde hace varios años
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Bad Bunny
Entretenimiento
Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial
La cantante mexicana subió al escenario para interpretar “Lento” y una canción exclusiva
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-19 at 2.25.41 PM.jpeg
Entretenimiento
Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau
El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento en su nuevo documental de Disney+
Entretenimiento
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento
La cantante muestra el exigente entrenamiento físico que hizo posible “The Eras Tour”
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
KYLIE
Entretenimiento
Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales
La empresaria aseguró que la actividad paranormal llegó al punto de que Kendall Jenner no logró pasar una noche en su casa
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco