Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en “La casita” de Bad Bunny

Bad Bunny ofreció el séptimo de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, y como ha sido en los días anteriores, recibió a una serie de invitados especiales, entre ellos, Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta quien ya había estado presente en el show que ofreció el 1 de diciembre.

Los famosos bailaron al ritmo de los éxitos de Bad Bunny en la denominada “casita”, una zona ubicada en una parte del escenario, donde los artistas presencian el show.

La gran sorpresa fue la aparición de la actriz Eiza González, quien actualmente reside en California y fue captada bailando en “la Casita”. Además, vivió uno de los grandes momentos de la noche, ya que el público recibió la sorpresa de que Bad Bunny interpretó por primera vez “Mojabi Ghost”, canción que según el artista no se escuchará en ningún otro lado en lo que resta de este tour.

Cabe recordar que a lo largo de sus ocho fechas en la CDMX, Bad Bunny ha estado acompañado por celebridades como Salma Hayek, Galilea Montijo, Bárbara de Regil, Ana de la Reguera y más.

