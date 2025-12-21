Kate Winslet debuta como directora de cine en el drama navideño “Adiós, June”

Kate Winslet debuta como cineasta en un retrato familiar que explora pérdidas y emociones, el cual promete tocar los corazones de los espectadores con esta historia centrada de forma íntima en las relaciones familiares.

En la víspera de Navidad, cuatro hermanos se ven sorprendidos por una enfermedad que aqueja a la matriarca de la familia. Todos tendrán que dejar del lado la caótica relación familiar que tienen para enfrentar la posible pérdida de su madre. La cinta aborda temas como la pérdida, la muerte y la dinámica familiar en momentos difíciles.

El reparto liderado por Kate Winsket, también incluye a la ganadora del Oscar Helen Mirren, en el papel de June. Además, podremos ver las actuaciones de Timothy Spall, Johnny Flynn, Toni Collette y Andrea Riseboough.

Sin ser una historia navideña, se desarrolla en dicha época, donde Winslet interpreta a uno de los cuatro hijos de la protagonista, una mujer enferma terminal que celebra su última Navidad en el hospital junto a su esposo, a sus hijos y nietos, enfrentados por diferencias de años. La cinta está escrita por el hijo de la actriz, quien ya ha tenido una destacada participación en películas como escritor y actor.