Suscríbete
Entretenimiento

Kate Winslet debuta como directora de cine en el drama navideño “Adiós, June”

La cinta fue escrita por su hijo Joe Anders, y se estrenará el 24 de diciembre en Netflix

Diciembre 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kate-winslet-pelicula.jpeg

Kate Winslet debuta como cineasta en un retrato familiar que explora pérdidas y emociones, el cual promete tocar los corazones de los espectadores con esta historia centrada de forma íntima en las relaciones familiares.

En la víspera de Navidad, cuatro hermanos se ven sorprendidos por una enfermedad que aqueja a la matriarca de la familia. Todos tendrán que dejar del lado la caótica relación familiar que tienen para enfrentar la posible pérdida de su madre. La cinta aborda temas como la pérdida, la muerte y la dinámica familiar en momentos difíciles.

El reparto liderado por Kate Winsket, también incluye a la ganadora del Oscar Helen Mirren, en el papel de June. Además, podremos ver las actuaciones de Timothy Spall, Johnny Flynn, Toni Collette y Andrea Riseboough.

Sin ser una historia navideña, se desarrolla en dicha época, donde Winslet interpreta a uno de los cuatro hijos de la protagonista, una mujer enferma terminal que celebra su última Navidad en el hospital junto a su esposo, a sus hijos y nietos, enfrentados por diferencias de años. La cinta está escrita por el hijo de la actriz, quien ya ha tenido una destacada participación en películas como escritor y actor.

Kate Winslet
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Juez admite demanda de Nodal contra Cazzu por custodia de su hija Inti
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kendall jenner devin booker
Entretenimiento
Kendall Jenner desata rumores de romance con Ben Gorham
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brad pitt angelina jolie
Entretenimiento
Brad Pitt gana puntos en su batalla legal contra Angelina Jolie
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nick-reiner
Entretenimiento
Nick Reiner había sido diagnosticado con ezquizofrenia desde hace varios años
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Bad Bunny
Entretenimiento
Bad Bunny sorprende en CDMX con Julieta Venegas como invitada especial
La cantante mexicana subió al escenario para interpretar “Lento” y una canción exclusiva
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-12-19 at 2.25.41 PM.jpeg
Entretenimiento
Russell Brand critica la relación de Katy Perry con Justin Trudeau
El comediante habló con sarcasmo sobre la nueva relación sentimental de Katy con el ex primer ministro canadiense
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento en su nuevo documental de Disney+
Entretenimiento
Taylor Swift revela por primera vez su rutina de alto rendimiento
La cantante muestra el exigente entrenamiento físico que hizo posible “The Eras Tour”
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
KYLIE
Entretenimiento
Kylie Jenner revela que hay un fantasma en su casa y cuenta historias paranormales
La empresaria aseguró que la actividad paranormal llegó al punto de que Kendall Jenner no logró pasar una noche en su casa
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco