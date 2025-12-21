Eugenio Derbez le pone fin a su pleito con Victoria Ruffo

Entre directas e indirectas a lo largo de los años y tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo, el actor Eugenio Derbez dejó claro que quiere parar los dimes y diretes con su ex, luego de que la actriz dijera que el actor era feo, codo y payaso, además de que ha dicho que fue un padre ausente para José Eduardo, y que el nacimiento de su nieta Tessa los acercó y ambos aseguraron en su momento firmar la pipa de la paz por el bien de todos en la familia.

Eugenio dijo al respecto, “es parte del show, ya trato de no caer en provocaciones, antes sí caía, ya nomás me río, hice muchos chistes internos que me gustaría compartirlos con ustedes pero no”.

El famoso mencionó que ya no hablará de su ex para frenar este juego, “yo ya paré el juego porque si no es cosa de nunca acabar, ya son 30 años que pasó esto, ya”, añadió.

Cabe recordar que el romance entre ambos inició en 1989, durante las grabaciones de la telenovela “Simplemente María”, poco después Victoria confirmó el embarazo de su hijo, lo que los llevó a una supuesta boda informal organizada por Derbez. La ruptura llegó cuando José Eduardo tenía 7 años, impulsada por reclamos de la actriz sobre la supuesta “boda falsa” que interpretó como engaño.