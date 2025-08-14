Dayanara Torres cuenta qué hará con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

Dayanara Torres fue cuestionada sobre si todavía tiene sus anillos de compromiso y si tiene planeado hacer algo con ellos si es que aún los tiene en su poder.

Torres dijo que se quedó con el anillo y contó que lo tiene guardado para su retiro. La joya habría tenido un costo de 300 mil pesos.

Aunque dio por terminada su relación con Marc Anthony en 2004, Dayanara Torres aún conserva cosas del día de su boda como su vestido de novia. “Era hermoso, me lo hizo Reem Acra. El velo era una cantidad de pies y pies. Lo tengo guardado herméticamente, no se puede ni tocar”, dijo Dayanara, quien tiene gran cuidado con él. “Si lo vas a tocar te tienes que poner guantes para que los aceites no lo dañen”.

Marc y Dayanara se casaron en dos ocasiones, la primera vez el 9 de mayo de 2000, en Las Vegas, y la segunda ocasión fue por la iglesia el 7 de diciembre de 2002 en la catedral de San Juan, Puerto Rico, Hasta que decidieron tomar caminos separados aunque siguen frecuentándose por los dos hijos en común que tienen.

Cabe mencionar que 14 años después de su separación con Marc Anthony, Dayanara Torres se dio una nueva oportunidad en el amor con Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios. A finales de septiembre de 2018, la modelo compartió en sus redes la emoción de su compromiso con el ejecutivo, pero meses después del compromiso, se dio a conocer que Louis había decidido poner fin al mismo.