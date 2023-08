¿Por qué se pelaron Sergio Mayer y Poncho de Nigris en LCDLFM?

En días, pasados, Sergio Mayer y Poncho de Nigris protagonizaron una pelea en La casa de los famosos México, donde el exGaribaldi se enfrentó con quien fuera su mejor amigo en el reality, a sólo unas semanas de la final del programa.

El show, que se transmite las 24 horas a través de la plataforma de streaming Vix+, mostró la discusión que sostuvieron los dos habitantes de la casa la mañana del pasado viernes 4 de agosto.

¿Qué pasó entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris?

El exintegrante de Garibaldi quien fue quien comenzó el conflicto, luego de que compartió ante las cámaras que estaba inconforme con sus compañeros del ‘Team Infierno’, y que estaba esperando el momento indicado para hablar del tema.

Luego de las nominaciones, el expolítico manifestó que quería tocar un tema con sus compañeros, pues consideraba que había sido traicionado, pero que prefería esperar.

Luego de los cuestionamientos de Poncho, ‘El Tata’ aseguró: “Lo voy a hablar cuando yo lo tenga que hablar, cuando estén despiertos todos y lo voy a hablar allá, no aquí, ni cuando tú quieras”.

En respuesta, de Nigris despertó al resto de los habitantes, claramente molesto. En los videos de la pelea, se puede escuchar que Poncho dice: “Ahorita que estoy nominado, ¿quieres exhibir algo ante la gente para ganar? Tienes tanta hambre de ganar los cuatro millones que quieres ‘empinar’ a tu amigo”.

Ante la insistencia del empresario regiomontano, Mayer solamente asentía con la cabeza, ocasionando que de Nigris le preguntara: “¿Ya empezaste tu juego solitario?”.

Sergio le respondió que sí, lo que hizo de Poncho se enojara aún más.

“Viejo mugroso, ya empezó a hacer su estrategia solo” Poncho de Nigris

De Nigris agregó: “Me traicionaste nuevamente, igual que hace 20 años, me la aplicaste otra vez a mis espaldas, eso de que: ´-Yo soy mártir y pongo el pecho por él, no, cabr*n, a mí no me utilices”.

En referencia a esto, Mayer le respondió que él le dio de comer a Poncho al haberlo contratado para que formara parte del show “Sólo para mujeres”.

Previo a la gala del viernes, los famosos decidieron aclarar la situación, destacando que Mayer aseguró que sintió que Poncho lo traicionó al proponer que no fuera nominado esta semana, y así pasar directamente a la final. Desde su punto de vista, así no tendrían la misma atención del público, a comparación de De Nigris, que está nominado.

Poncho se molestó con las acusaciones del artista, y aseguró que él sólo quería generar un conflicto para dividir al público, para obtener más rápido el primer lugar del concurso.

Lo que llamó la atención del público fue la rapidez con la que ambos participantes del reality se reconciliaron, haciendo dudar de la veracidad de la discusión. Al respecto, muchos empezaron a especular si era un plan de la producción para subir el rating del programa a pocas semanas de su final.