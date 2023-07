Quién es Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris y madre de sus tres hijos

La Casa de los Famosos México sigue causando furor en la televisión mexicana y ha roto récords de rating; asimismo ha generado interés por sus participantes, y uno de los más hablados ha sido Poncho de Nigris. El presentador fue de hecho concursante en Big Brother, reality que dio pie a LCDLFM, pero cuando no está frente a las pantallas, pasa tiempo con su familia: su esposa es Marcela Mistral y juntos tienen tres hijos.

¿Quién es la esposa de Poncho de Nigris?

Marcela Mistral es la esposa de Poncho de Nigris, se casaron en 2015 y a la fecha siguen juntos. Se conocieron desde hace muchos años, y cuando el tiempo lo permitió, pudieron unir sus vidas cuando ambos estaban a la mitad de sus veintes y forman parte de las parejas más estables del medio.

Marcela nació el 23 de enero de 1989 (tiene 34 años) en Monterrey, México, y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se convirtió en conductora de televisión y actualmente es influencer con más de 1 millón de seguidores. Además creó su propia línea de cosméticos y skincare llamada Mimusa.

Los hijos de Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Poncho de Nigris y Marcela son papás de tres hijos: Alfonso de Nigris, Isabella de Nigris y Antonio de Nigris. El presentador reveló a una entrevista, vía Infobae, que tuvieron complicaciones en concebir a los últimos dos hijos —fue a finales del 2022 que anunciaron que nacería su tercer hijo Antonio—. Y que por esto mismo, decidieron congelar los embriones, y éstos los pusieron a la venta porque ya no tendrían más retoños en un corto lapso. “Los embriones son la evolución de la raza humana; para los que no pueden tener hijos, les pueden servir los míos. Si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo. No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”, escribe el medio. Presuntamente estos embriones estarían a la venta en 2 millones de dólares (casi 40 millones de pesos mexicanos).

Tienen un reality show en YouTube llamado Keeping Up Con Los Denigris donde suben las actividades que hacen los niños y lo mucho que van creciendo.