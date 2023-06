Sofía Rivera Torres se defiende de críticas tras su salida de La Casa de los Famosos

Sofía Rivera Torres fue expulsada de la competencia del reality show La Casa de los Famosos, donde su participación generó polémica entre los participantes.

La salida de la esposa de Eduardo Videgaray dividió opiniones, ya que algunos de sus seguidores consideran que fue injusta su expulsión, sin embargo para otros no dejó de ser la villana de la historia.

No obstante, la conductora expresó que se siente satisfecha con su participación dentro de la casa, pues considera que las decisiones que tomó fueron congruentes con su forma de pensar y sentir, por lo que se ha mantenido firme con su postura. Cabe mencionar que Sofía fue señalada por algunos de sus compañeros de haberlos traicionado, pues en un inicio ella pertenecía a la habitación Infierno, pero se cambió a la de Cielo por el trato que recibía de los famosos.

Sofía Rivera Torres habló con Televisa Espectáculos sobre los dos bandos que se han creado al interior de la casa, “siento que sabiendo lo que sé hoy en día, lo que acabo de aprender, que ya se está uniendo al Cielo y que están tomando otras decisiones, quizá me hubiera encantado tener la oportunidad de liderar un enfrentamiento entre el Cielo y el Infierno, siento que eso hubiera sido divertido. Dicho esto, no me arrepiento absolutamente de nada, yo fui fiel a mi corazón”.

Sofía Rivera Torres confiesa cómo se vivía el ambiente al interior de La Casa de los Famosos

“La verdad, bien bonito a ratos y bien denso en otros momentos”. “También dependía de por qué partes de la casa te movías. Había una energía bien distinta en el Cielo, donde todo era paz y amor, y nadie hablaba de las estrategias, y nadie hablaba de las malas vibras, bueno ahorita ya está cambiando esa dinámica también en el Cielo, por lo que veo, pero, en el Infierno todo lo contrario”.

Sofía confiesa quién le gustaría que ganara en La Casa de los Famosos

La famosa dijo que ve ganadora a la influencer Wendy Guevara por lo ocurrente y carismática que es. “Punto y aparte de cómo me caigan todos, y mira que no he visto nada y no se qué está pasando allá afuera, esta es la casa de Wendy, Wendy no necesita a nadie para brillar, los demás la necesitan para brillar, y creo que en muchos casos la están usando para brillar”.

“Entonces Wendy no necesita de nadie, es fregona, es inteligente, es ocurrente, es carismática, tiene poder de improvisación, tiene el don de la palabra, se saca un show completo de la manga, tiene sangre ligera, es entrtenida, o sea, esa mujer está para llevárselo”, mencionó.