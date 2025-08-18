Suscríbete
Entretenimiento

Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa

El famoso dijo que planea usar el premio para donar a un albergue de perros y gatos

August 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg

De acuerdo con Infobae, Guana destinará el dinero del premio si es que llegara a ganar la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos.

La donación del dinero a albergues fue un compromiso que hizo durante su nominación y que apoyado por otros integrantes del Cuarto Noche, entre ellos, Aaron, Mar y Abelito, quienes también prometieron donar 10,000 pesos cada uno. Este acto generó reacciones positivas, debido a que la causa de ayudar a los animales más necesitados tocó los corazones de muchos.

Este domingo, Guana fue salvado por el público y la actriz Ninel Conde abandonó el reality porque las votaciones no le favorecieron. Días antes de la eliminación, en redes sociales el comediante Guana pidió votos para que pueda seguir dando contenido.

En el video aparecen unos perritos con ayuda de IA, pidiendo votos para que no salga “su amigo”. Esto después de que el comediante declara que donará 10,000 pesos en especie a algún albergue de perros y gatos en situación de calle.

Como era de esperarse, su gesto solidario conmovió a la gente dentro y fuera del reality por la noble causa. “Estaría chido quedarme otra semana, pero también estaría muy chido apoyar a los albergues”, expresó Guana, dejando ver que tenía la intención de contribuir a la causa por el bienestar de los animales en situación vulnerable.

La casa de los famosos Guana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
drake-bell-divorcio-janet.jpg
Entretenimiento
Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-elizabeth-.jpg
Entretenimiento
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-murio-superman.jpeg
Entretenimiento
Murió Terence Stamp, el villano de “Superman” a los 87 años
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-multa.jpg
Entretenimiento
Por qué fue multada Katy Perry en una zona protegida
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce
La cantante se sinceró al hablar de cómo conoció a su pareja y cómo fue su primera cita
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-gana-demanda-millonaria
Entretenimiento
Christian Nodal gana demanda millonaria en Colombia
En medio de la polémica que atraviesa por su recientes declaraciones en la entrevista que le concedió a Adela Micha, el intérprete de regional mexicano obtuvo un triunfo en su carrera
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-problemas-legalesjpg
Entretenimiento
Los problemas legales que ha enfrentado Drake Bell
El famoso ha enfrentado diversos escándalos a lo largo de su carrera
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariana-botas-drake-bell-novio.jpg
Entretenimiento
Quién es el novio de Mariana Botas, actriz que besó a Drake Bell en un antro
La habitante de la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos México está envuelta en polémica por las declaraciones que hizo
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-hombre-disney-cumpleaños-jose-luis.jpg
Entretenimiento
El misterioso hombre con el que Belinda celebró su cumpleaños 36
La famosa actriz y cantante fue captada celebrando su cumpleaños con un político poblano
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez