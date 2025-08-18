Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa

De acuerdo con Infobae, Guana destinará el dinero del premio si es que llegara a ganar la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos.

La donación del dinero a albergues fue un compromiso que hizo durante su nominación y que apoyado por otros integrantes del Cuarto Noche, entre ellos, Aaron, Mar y Abelito, quienes también prometieron donar 10,000 pesos cada uno. Este acto generó reacciones positivas, debido a que la causa de ayudar a los animales más necesitados tocó los corazones de muchos.

Este domingo, Guana fue salvado por el público y la actriz Ninel Conde abandonó el reality porque las votaciones no le favorecieron. Días antes de la eliminación, en redes sociales el comediante Guana pidió votos para que pueda seguir dando contenido.

En el video aparecen unos perritos con ayuda de IA, pidiendo votos para que no salga “su amigo”. Esto después de que el comediante declara que donará 10,000 pesos en especie a algún albergue de perros y gatos en situación de calle.

Como era de esperarse, su gesto solidario conmovió a la gente dentro y fuera del reality por la noble causa. “Estaría chido quedarme otra semana, pero también estaría muy chido apoyar a los albergues”, expresó Guana, dejando ver que tenía la intención de contribuir a la causa por el bienestar de los animales en situación vulnerable.