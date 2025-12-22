Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminaron su relación tras dos años juntos

Olivia Rodrigo y Louis Partridge terminaron su relación según la fuente antes mencionada, “no han sido las semanas más fáciles para ellos y decidieron que es mejor estar separados por ahora”. También agregó que ambos se encuentran muy afectados con la separación, incluso Olivia fue vista llorando y recibiendo consuelo de sus amigos en la fiesta navideña de Lily Allen en el Club Stringfellows de Londres.

“Olivia estuvo en la fiesta de Lily y se emocionó al hablar de ello. Sus amigos la apoyaron, pero ha sido muy duro. Es muy triste en este momento”.

La noticia está causando sorpresa debido a que hace poco, durante la promoción de “House of Guinness”, el actor de 22 años dijo estar “muy feliz” con la artista estadounidense. Además, la última vez que fueron vistos convivir con tanto amor y felicidad fue a principios de noviembre, cuando asistieron al Rock & Roll of Fame Introduction Ceremony.

Recordemos que su romance empezó luego de una fiesta de Halloween en octubre de 2023, donde ambos estuvieron juntos intentando pasar desprevenidos. Luego se reveló que comenzaron a salir ese verano tras conocerse por amigos en común, y estuvieron hablando en línea hasta que la intérprete voló a Londres para visitarlo. Después fueron captados saliendo a cenar juntos y en diciembre se confirmó su romance.

En el Festival de Cine de Venecia hicieron su debut como pareja. Olivia le compuso “so american”, y asistieron juntos a los Grammy 2025. Hasta el momento, ni Olivia ni Louis se han pronunciado al respecto, pero desde su entorno sí han roto el silencio.