De qué murió el actor James Ransone a los 46 años

El intérprete de “The Wire” se habría suicidado, según el médico forense del condado de Los Ángeles

Diciembre 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El actor estadounidense James Ransone era conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en la serie de televisión “The Wire”, y por su papel de Eddie Kaspbrak en la película de terror It: Chapter Two. Además, interpretó papeles en series como Generation Kill y Bosch, y su última aparición en televisión fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio.

Según los informes policiales, su cuerpo fue hallado en su vivienda, donde de acuerdo con los reportes forenses, se había ahorcado. EL caso fue clasificado como una muerte sin indicios de violencia externa, por lo que no se abrió una investigación criminal adicional.

Las autoridades médicas indicaron que la determinación sobre la causa y la manera de la muerte se realizó conforme a los protocolos forenses establecidos, luego de que acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes tras recibir una llamada de emergencia.

En redes sociales, James no era activo, aunque en su cuenta oficial de Instagram cuenta con 137 mil seguidores, pero tiene 0 publicaciones, solamente una foto de perfil en donde aparece una foto del cielo.

En Facebook su última publicación es del año 2023, donde observamos una foto de Ransone en blanco y negro en la playa con un bebé y un perrito.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
