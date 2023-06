Sofía Rivera Torres recibe críticas por La Casa de los Famosos y su esposo Eduardo Videgaray reacciona

Sofía Rivera Torres forma parte del reality show La Casa de los Famosos; desde su llegada ha generado polémica debido a que no tiene filtros al expresar su forma de pensar respecto a los demás participantes, incluso ante el público que sigue el programa.

Sofía tomó la decisión de cambiarse de habitación por no estar cómoda con sus compañeros Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris. Ante el revuelo que provocó esta situación, su esposo Eduardo Videgaray habló al respecto. “Celebro el volteo que le dio Sofía a esta casa. Porque estaba de flojera, cayeron ángeles, ascendieron demonios, se movió la casa y lo volvió algo muchísimo más divertido”, comentó Videgaray.

Cabe mencionar que Sofía Rivera Torres resultó nominada entre quienes podrían abandonar el concurso en los próximos días, al igual que Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Ferka.

“Lo que intuyo es que ella, metida en este entorno de testosterona, que era el cuarto del infierno, en donde estaban solamente dos mujeres, ella y Wendy, están dos tremendos machos alfa, Poncho de Nigris al igual que mi querido Sergio Mayer... estaba ahí rodeada de testosterona, de tanto ambiente masculino. Siento que ella, en su interior, tiene una fuertísima conciencia de género, sintió que le estaba quedando mal a las mujeres comploteando para irlas tirando una a una, eso es lo que intuyo que sintió. Ella está realmente comprometida con acabar con la misoginia y con el machismo el México. Me pareció valiosísimo que Sofía ponga en la mesa de debate el tema del machismo, de la misofinia y de los micromachismos”, añadió el esposo de la famosa.

¿Qué dice Sofía Rivera Torres ante la polémica?

La conductora destacó que a pesar de todo los televidentes están disfrutando del reality. “Creo que todo está saliendo a pedir de boca. Quiero pensar que como espectador esto esta súper entretenido de ver, ahora sí se pone candente el juego. Y pues la verdad es que aquí dentro nosotros sentimos que tenemos cierto poder porque podemos nominar, podemos señalar, podemos decidir quizá quiénes son las personas que están en peligro. Pero la realidad es que allá afuera manda Dios y manda el público y por ese motivo, lo que pase este fin de semana, será lo correcto”.

Asimismo, opinó sobre su nominación, “no me siento confiada, la verdad es que me siento muy en peligro pero siento paz en mi decisión y me siento orgullosa de lo que hice. Siento que si de esta manera me toca irme de la casa, que sin duda no es lo que quiero, quiero que la gente empatice conmigo, quiero que la gente diga: ‘Ok, esta tipa corrigió el camino que estaba tomando, está tratando de hacer lo correcto. Está metiéndose en la boca del lobo por defender sus ideales y por defender los ideales de un género completo”.