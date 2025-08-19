Quién es Ligia Uriarte, la esposa del actor Mane de la Parra

Tras haberse comprometido a finales del año pasado, el actor y cantante Mane de la Parra contrajo nupcias con la actriz Ligia Uriarte en la Catedral de Durango, en una ceremonia espectacular en la cual la artista Alondra de la Parra, hermana de Mane se encargó de dirigir de forma muy especial el Ave María de Schubert como un gran regalo de bodas para la pareja.

En redes sociales, Mane de la Parra ha compartido hermosas imágenes del enlace, en el que se aprecia el hermoso vestido de novia de Ligia diseñado por Benito Santos, al igual que el vestido que lució el día de su boda civil en una Hacienda.

Ligia usó cuatro diseños; para la ceremonia, llevó un look estilo princesa en encaje y un velo extra largo de encaje. El segundo vestido entallado y cuello cerrado con detalles de bordado y drapeados que acentuaban la figura de la actriz con una apertura en la pierna.

Para la recepción, eligió un strapless de escote drapeado, bordado a mano y con una falda plisada con vuelo. Finalmente, para el after party llevó un vestido bordado con pedrería.

¿Quién es la mujer con la que se casó Mane de la Parra?

Luego se que se viralizaran fotos y videos del enlace, muchos se preguntaban en redes sociales quién es la mujer con la que se casó el actor.

Se trata de Ligia Uriarte, una actriz y modelo de 34 años de edad, nacida en 1991. Estudió comunicaciones y Televisión en la Universidad de St. Thomas, en Texas, lo que le permitió iniciar su carrera en la televisión.

Ligia participó en varios concursos de belleza como: Miss Houston, Miss Kemah, donde obtuvo la corona, y fue finalista en Nuestra Belleza Latina 2016. Además, en la pantalla chica ha participado en algunas producciones como: Sin miedo a la verdad, El ángel de Aurora, Amor dividido, entre otras.

Tras su paso por estos concursos, Ligia Uriarte trabajó como reportera en Houston, Texas. Después de su participación en Nuestra Belleza Latina, Ligia conoció a las personas que la impulsaron a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).