Suscríbete
Entretenimiento

Quién es Ligia Uriarte, la esposa del actor Mane de la Parra

Ella es la mujer que conquistó el corazón de Mane de la Parra y con quien se casó ese fin de semana en Durango

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
ligia-uriarte-quien-es-la-esposa-de-mane-de-la-parra.jpeg

Tras haberse comprometido a finales del año pasado, el actor y cantante Mane de la Parra contrajo nupcias con la actriz Ligia Uriarte en la Catedral de Durango, en una ceremonia espectacular en la cual la artista Alondra de la Parra, hermana de Mane se encargó de dirigir de forma muy especial el Ave María de Schubert como un gran regalo de bodas para la pareja.

En redes sociales, Mane de la Parra ha compartido hermosas imágenes del enlace, en el que se aprecia el hermoso vestido de novia de Ligia diseñado por Benito Santos, al igual que el vestido que lució el día de su boda civil en una Hacienda.

Ligia usó cuatro diseños; para la ceremonia, llevó un look estilo princesa en encaje y un velo extra largo de encaje. El segundo vestido entallado y cuello cerrado con detalles de bordado y drapeados que acentuaban la figura de la actriz con una apertura en la pierna.

Para la recepción, eligió un strapless de escote drapeado, bordado a mano y con una falda plisada con vuelo. Finalmente, para el after party llevó un vestido bordado con pedrería.

¿Quién es la mujer con la que se casó Mane de la Parra?

Luego se que se viralizaran fotos y videos del enlace, muchos se preguntaban en redes sociales quién es la mujer con la que se casó el actor.

Se trata de Ligia Uriarte, una actriz y modelo de 34 años de edad, nacida en 1991. Estudió comunicaciones y Televisión en la Universidad de St. Thomas, en Texas, lo que le permitió iniciar su carrera en la televisión.

Ligia participó en varios concursos de belleza como: Miss Houston, Miss Kemah, donde obtuvo la corona, y fue finalista en Nuestra Belleza Latina 2016. Además, en la pantalla chica ha participado en algunas producciones como: Sin miedo a la verdad, El ángel de Aurora, Amor dividido, entre otras.

Tras su paso por estos concursos, Ligia Uriarte trabajó como reportera en Houston, Texas. Después de su participación en Nuestra Belleza Latina, Ligia conoció a las personas que la impulsaron a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Mane de la Parra Ligia Uriarte
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
shakira-antonio-de-la-rua-reencuentro.jpeg
Entretenimiento
Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil--1200x675.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil presume su transformación al bajar 7 kilos
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-nodal
Entretenimiento
El gesto que tuvo Pepe Aguilar con Christian Nodal durante su concierto en el Hollywood Bowl
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barbara-de-regil-alana.jpg
Entretenimiento
Bárbara de Regil reta a Alana Flores para pelear en Supernova Strikers
La actriz expresó su interés por pelear con la influencer el próximo año
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Quién es Guana, el habitante que se salvó de la eliminación en La Casa de los Famosos 3
José Luis Rodríguez “El Guana” tiene 38 años y cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo mexicano
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-pique-venden-casa.jpg
Entretenimiento
Shakira y Piqué venden una de sus propiedades en Barcelona
Por tres millones de euros se vendió la mansión de la expareja
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-ex-madre-de-su-hijo
Entretenimiento
Quién es la ex y madre del hijo de Drake Bell y a qué se dedica
Janet Von Schmeling es una actriz y modelo que nació en Orlando, Florida pero es de ascendencia paraguaya
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-divorcio-janet.jpg
Entretenimiento
Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling
Bell inició el proceso de divorcio de la influencer luego de que se dio a conocer su encuentro romántico con la actriz mexicana Mariana Botas
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez