3 atracciones poco conocidas del nuevo parque de Universal Studios que vale la pena conocer

El 2025 marcó un antes y un después en la historia de los parques temáticos con la apertura de Universal Epic Universe, la nueva joya de Universal Studios en Orlando. Inaugurado en mayo, este gigantesco complejo es uno de los proyectos más ambiciosos por la tecnología de punta que se usó en cada universo.

Desde su corazón, Celestial Park, se despliegan tierras completamente inmersivas dedicadas a sagas y mundos que millones de fanáticos han soñado recorrer: desde la magia de Harry Potter hasta el colorido universo de Super Nintendo World, pasando Cómo entrenar a tu dragón y los clásicos monstruos de Universal.

3 joyas escondidas que debes conocer

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment

Una atracción poco popular, pero muy impresionante. Desde la entrada lúgubre al castillo, hasta el increíble animatrónico del monstruo más popular. Sin mencionar que el juego es uno de los más intimidantes en tecnología.

Stardust Racers

Una de las montañas rusas más increíbles del momento. Un viaje cósmico donde a pesar de sus vertiginosos lanzamientos y giros, sorprende por su suavidad, ya que no provoca molestias en el cuello ni incomodidad durante el recorrido. Entre sonidos galácticos y una velocidad que roza lo imposible.

El Circo Arcano

Un espectáculo poco conocido dentro de la tierra de Harry Potter que sorprende por su innovadora tecnología y su impresionante puesta en escena. Una experiencia ideal para los potterheads que buscan dejarse maravillar en el fascinante mundo de Animales Fantásticos.

A pesar de su reciente apertura, Epic Universe ha ganado popularidad rápidamente, con celebridades y visitantes de todo el mundo que se han dejado envolver en las tierras más épicas del momento.