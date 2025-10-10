Los secretos del Big Ben que pocos conocen

El Big Ben es mucho más que la postal clásica de Londres: es un símbolo de identidad nacional, una maravilla de ingeniería victoriana y un guardián del tiempo que ha acompañado a los británicos en momentos históricos clave. Sin embargo, detrás de sus campanadas hay detalles y misterios que pocos conocen.

Te revelamos los secretos más fascinantes del Big Ben, esos que hacen que mirar la torre vaya más allá de una simple visita turística.

Puthipong Worasaran/Getty Images

1. No se llama realmente Big Ben

Aunque todo el mundo lo conoce como Big Ben, ese no es su nombre oficial. La torre se llama Elizabeth Tower, en honor a la reina Isabel II desde 2012. El famoso “Big Ben” en realidad hace referencia a la campana de 13,7 toneladas que suena dentro de la torre.

2. La gran falla

El mecanismo del reloj es tan preciso que rara vez falla, pero en 1949 la nieve y el hielo lo hicieron detenerse por primera vez. En 1962, el reloj se retrasó al dar la bienvenida de Año Nuevo debido a un problema con el martillo de la campana.

3. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial

Durante los bombardeos de la Blitz en 1941, el Parlamento fue alcanzado por las bombas, pero la torre resistió. A pesar de los daños en la Cámara de los Comunes, el Big Ben siguió marcando la hora, convirtiéndose en símbolo de esperanza para los londinenses.

4. La inclinación que casi nadie nota

Como la Torre de Pisa, la Torre Elizabeth también está ligeramente inclinada hacia el noroeste. Aunque apenas perceptible a simple vista, los ingenieros la vigilan de cerca para evitar futuros problemas estructurales.

5. Su restauración reveló colores ocultos

Durante la última gran restauración del 2017 al 2022, los expertos descubrieron que las esferas del reloj originalmente eran azules y doradas, no negras como se creía. Tras décadas cubierto por la contaminación, el Big Ben recuperó su imagen original, sorprendiendo a todos.

Sylvain Sonnet/Getty Images

El Big Ben es mucho más que un reloj: es una mezcla de historia, cultura y resistencia que sigue marcando el pulso de Londres y del mundo. La próxima vez que lo visites, recuerda que detrás de sus campanadas se esconden secretos que pocos conocen, y que cada detalle cuenta una historia digna de descubrir.