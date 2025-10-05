Suscríbete
Travel

Los mejores museos de Nueva York para recorrer en un día

Desde el MET hasta el MoMA, te contamos qué museos de Nueva York visitar si solo tienes 24 horas en la ciudad

October 05, 2025 • 
Tania Franco

Nueva York es un destino que vibra con cultura en cada esquina, y sus museos son prueba de ello. Con más de un centenar de recintos, la ciudad ofrece desde colecciones clásicas hasta arte contemporáneo y experiencias interactivas. Pero ¿qué pasa si solo tienes un día para disfrutarlos? Aquí te compartimos una selección de los museos imprescindibles que puedes recorrer en 24 horas y llevarte una dosis completa de historia, arte y creatividad.

1. The Metropolitan Museum of Art (MET)

El MET es el museo más grande de Nueva York y uno de los más famosos del mundo. Con más de dos millones de obras, abarca desde arte egipcio hasta pinturas europeas. En una visita rápida, no te pierdas el Templo de Dendur, las salas de Van Gogh y Monet, ni la terraza con vistas a Central Park.

Nueva York - Museo Metropolitan MET

Siegfried Layda/Getty Images

2. Museum of Modern Art (MoMA)

Un referente del arte moderno y contemporáneo. Aquí verás obras icónicas como La noche estrellada de Van Gogh, piezas de Picasso, Dalí y Warhol. Su recorrido es dinámico y perfecto si buscas inspiración creativa en pocas horas.

MOMA - NY

China News Service/China News Service via Getty Images

3. American Museum of Natural History

Famoso por su colección de dinosaurios y su planetario, este museo es ideal para quienes aman la ciencia y la naturaleza. Si vas con niños, es una parada obligada. El esqueleto del T-Rex y la ballena azul de 29 metros son imperdibles.

Museo de hISTORIA Natural, New York

Domingo Leiva/Getty Images

4. The Guggenheim Museum

Más allá de su colección, el edificio diseñado por Frank Lloyd Wright es una obra maestra. Su rampa en espiral guía al visitante entre pinturas impresionistas, modernas y contemporáneas. Es un museo que se recorre rápido y con gran impacto visual.

The Guggenheim Museum

Massimo Borchi/Atlantide Phototr/Getty Images

5. Whitney Museum of American Art

Ubicado en el Meatpacking District, este museo se centra en arte estadounidense del siglo XX y XXI. Su terraza al aire libre ofrece una de las mejores vistas del High Line y del río Hudson.

Whitney Museum of American Art

Massimo Borchi/Atlantide Phototr/Getty Images

Un solo día en Nueva York no basta para descubrir todo su legado artístico, pero con esta ruta lograrás recorrer los museos más icónicos de la ciudad.

Para disfrutarlos y contemplarlos te recomendamos recorrerlos en más de un día, sin embargo, si tienes tiempo limitado, puedes elegir de esta lista los que más se te antojen.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
