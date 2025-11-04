Suscríbete
¿Qué hacer en 48 horas en Granada?

En el sur de España, vive un poema vivo, una ciudad que respira historia, arte y pasión en cada esquina

November 03, 2025 
Tania Franco
Granada en 48 horas

Grant Faint/Getty Images

Antigua capital del reino nazarí y último bastión musulmán en la península ibérica, Granada, España es una ciudad que respira historia. En lo alto se impone la Alhambra, una fortaleza del siglo XIII que combina arquitectura islámica y belleza natural en un conjunto de palacios, jardines y patios que parecen suspendidos en el tiempo.

Día 1: Alhambra

Comienza el recorrido en la Alhambra, no hay nada como ver el amanecer recorriendo los Palacios Nazaríes, la Alcazaba y los Jardines del Generalife. Desde sus torres, las vistas del Albaicín y Sierra Nevada son inigualables.

La Alhambra, Andalucia, Granada

Hiroshi Higuchi/Getty Images

Después, baja hacia el Albaicín, barrio de calles estrechas, casas blancas y teterías que evocan el pasado árabe. Termina el día en el Mirador de San Nicolás, donde el atardecer sobre la Alhambra es una postal inolvidable.

Alhambra of Granada, España.

SCStock/Getty Images/iStockphoto

Día 2: Catedral de Granada y la Capilla Real

El segundo día, visita la Catedral de Granada y la Capilla Real, donde reposan los Reyes Católicos. Donde en ocasiones, hay un violinista afuera, dándole un sentimiento poético al lugar. Luego adéntrate en el Sacromonte, famoso por sus cuevas y el arte flamenco que aún se vive con autenticidad.

Granada Catedral

Miguel Alvarez/Getty Images

En solo dos días, Granada revela su encanto eterno, es una ciudad donde la historia se siente viva, la arquitectura emociona y la Alhambra sigue siendo su corazón palpitante.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
