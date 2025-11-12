Suscríbete
Travel

5 destinos navideños de ensueño para vivir la magia de diciembre

Estos lugares se transforman en verdaderos escenarios de cuento durante la temporada navideña

November 12, 2025 • 
Tania Franco
Destinos navideños

Travelpix Ltd/Getty Images

Cuando llega diciembre, el mundo se llena de luces, aromas a canela y promesas de reencuentro. Algunas ciudades, sin embargo, logran convertir esa atmósfera en una verdadera obra de arte.

Entre mercados históricos, palacios iluminados y calles que parecen salidas de una película, estos cinco destinos navideños de ensueño son una invitación a viajar al corazón de la magia invernal.

Navidad en el Palacio de Buckingham

Por primera vez en la historia, el Palacio de Buckingham abrirá sus puertas al público para celebrar un mercado navideño del 1 al 24 de diciembre.

La residencia de la familia real británica se convertirá en un Winter Wonderland con artesanías, dulces tradicionales y villancicos bajo un espectáculo de luces digno de un cuento de reyes.

Nueva York, Estados Unidos

Entre las luces de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercadillos de Bryant Park, Nueva York se convierte cada diciembre en el epicentro del espíritu navideño.

Los escaparates, el patinaje sobre hielo y los conciertos al aire libre hacen que cada esquina se sienta como una escena cinematográfica.

Un destino ideal para quienes sueñan con una Navidad vibrante, cosmopolita y llena de energía.

El mercado más antiguo de Alemania

Conocido como el Striezelmarkt, el mercado de Navidad de Dresde es el más antiguo de Alemania, con más de 500 años de historia.

Sus calles empedradas se llenan de luces, puestos de madera y aromas de pan de jengibre y vino caliente.

Una ciudad que combina la elegancia barroca con la calidez de las tradiciones navideñas europeas.

Dresde, Alemania – El mercado más antiguo del país

Westend61/Getty Images/Westend61

Un cuento de hadas en Colmar

Ubicada en la región de Alsacia, Colmar parece salida de un libro ilustrado: fachadas de colores, canales y luces que reflejan su encanto medieval.

Durante diciembre, la ciudad se llena de mercados artesanales, pistas de patinaje y conciertos navideños.

Navidad en Colmar, Francia

KavalenkavaVolha/Getty Images

Donde nació la leyenda del árbol de Navidad

Según la historia, el primer árbol de Navidad del mundo se encendió en Tallin, una ciudad medieval que en invierno parece pintada por la nieve.

Su mercado navideño, instalado en el casco antiguo, es uno de los más bellos de Europa, con casas de techos rojos, luces cálidas y calles empedradas que invitan a perderse entre aromas de canela y cacao.

Un destino mágico para los amantes de la historia y la fotografía.

Tallin, Estonia en navidad - mercados navideños

Subodh Agnihotri/Getty Images/iStockphoto

Desde la majestuosidad real de Londres hasta los pueblos que parecen sacados de un cuento, estos destinos representan la esencia más pura de la Navidad.

Si este diciembre buscas una experiencia que despierte tus sentidos y tu espíritu viajero, estas ciudades te esperan con nieve, luces y la promesa de vivir una Navidad inolvidable.

