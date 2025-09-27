¡El Palacio de Buckingham abrirá su primer mercado navideño! Un evento histórico en Londres

Por primera vez en su historia, Buckingham Palace abrirá sus puertas para albergar un mercado navideño del 1 al 24 de diciembre. Este anuncio marca un momento histórico para uno de los monumentos más icónicos del Reino Unido, que transformará sus jardines en un auténtico Winter Wonderland para locales y turistas.

Una experiencia navideña única

El mercado ofrecerá productos artesanales, dulces tradicionales y decoración festiva elaborada por artesanos británicos. La atmósfera estará iluminada con miles de luces y adornos, creando un ambiente mágico frente a la residencia oficial de la monarquía británica.

IA

Fechas y detalles clave

Cuándo: Del 1 al 24 de diciembre.

Del 1 al 24 de diciembre. Dónde: Jardines de Buckingham Palace, Londres.

Jardines de Buckingham Palace, Londres. Qué encontrarás: Artesanías exclusivas, alimentos de temporada, souvenirs reales y actividades para toda la familia.

Este evento no solo busca ofrecer un plan diferente para la Navidad londinense, sino también acercar la tradición navideña al público en uno de los espacios más privados del Reino Unido. Además, refuerza a Londres como uno de los destinos top para vivir la Navidad en Europa, sumando un atractivo más a su lista de mercados famosos como el de Hyde Park Winter Wonderland.